Com a iniciativa, O MAC vai garantir para artistas e a sociedade as formas de seu acesso. Divulgação PMN - Fotos Douglas Macedo

Publicado 01/09/2021 20:34 | Atualizado 01/09/2021 20:52

Símbolo da cidade, patrimônio nacional e considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), vai ganhar seu 1º Plano Museológico. O lançamento acontecerá na terça-feira (07), durante solenidades em comemoração ao aniversário de seus 25 anos.



Segundo a Prefeitura, o documento vai adotar uma estratégia de ampla participação popular para o desenvolvimento do seu plano museológico. De acordo com o Executivo, o processo de construção desse documento, que terá vigência de cinco anos, será através do resgatado Conselho Deliberativo, decretado quando o equipamento foi inaugurado.



“Assim, a garantia de que a participação popular fará parte do dia a dia do MAC, trazendo também a população e o artista niteroiense para discutir a gestão dessa instituição tão importante. Para evitar aglomerações, neste dia, o Museu estará fechado para convidados com horário marcado”, disse a Prefeitura no texto.





Segundo o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a identidade cultural da cidade é marcada por esse patrimônio valioso, uma referência mundial. “Além da beleza arquitetônica, o museu abriga uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do país (a de João Sattamini), o que integra Niterói à vanguarda do segmento. Nesses 25 anos do museu, o legado é imensurável. A contribuição para a arte, para a educação, as ações de formação, inclusão e integração social são constantes no local. Nossa cidade tem muito orgulho desse espaço, que projeta nossa cultura para o mundo", disse o secretário.



SOBRE O MAC NITERÓI



Obra de Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói – espaço administrado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Arte de Niterói – foi construído no dia 2 de setembro de 1996, para abrigar as obras da importante coleção de João Sattamini. Completa, no dia 2 de setembro de 2021, 25 anos. Em 2016, passou por uma reforma inédita de modernização.



Belo e absolutamente surpreendente, se abrindo como uma flor, o museu conta também com a Coleção MAC Niterói, com obras de arte incorporadas ao acervo por meio de doações de artistas que ali fizeram exposições, em especial de Almir Mavignier de uma serie de cartazes aditivos em homenagem a inauguração do Modulo de Ação Comunitária em 2008, incluindo, ainda, dois raros cinecromáticos Abraham Palatnik.

Na primeira entrada, fica o pavimento de recepção e administração. Logo acima, o segundo pavimento abriga o salão central de exposições envolto por uma varanda circular envidraçada, destinada também a mostras, e, acima, o mezanino, totalizando uma área de mil metros quadrados, de onde se pode admirar a paisagem panorâmica da Baía de Guanabara. No subsolo, o visitante encontra um auditório para 60 espectadores.



Tendo à frente o diretor Victor De Wolf, o MAC Niterói sempre apresentou, além das exposições, uma programação abrangente. O museu também acolhe atividades externas, apresentações artísticas, performances, entre outras.



Referência para a cidade, para a região e com projeção mundial, o MAC Niterói, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro e do país, já foi matéria e estampou capas de diversos jornais e revistas do mundo. Foi tema de documentários – inclusive com o próprio Oscar Niemeyer o apresentando –, de campanhas publicitárias e de inúmeros programas televisivos.



Segundo a Prefeitura, nesses 25 anos, foram recebidas mais de 2.800.000 pessoas no museu, nomes como David Bowie, Juliette Binoche, o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, entre outros, estiveram no equipamento e deixaram seu relato no livro de ouro. Foram realizadas mais de 185 exposições ao longo desses anos. Com a consolidação dos 25 anos, a apresentação do plano museológico e a retomada do conselho deliberativo, o MAC está preparado para seguir com sua função pública e cultural.



PROGRAMAÇÃO:



Abertura das exposições para o público – 08 de setembro



Área interna



90 | 25 - Ícones e Arquétipos - Salão Principal - com curadoria de Marcus de Lontra Costa



90 | 25 - A simbologia da paisagem - Varanda - com curadoria de Marcus de Lontra Costa



90 | 25 - A materialização do invisível - Mezanino - com curadoria de Marcus de Lontra Costa



Transeuntis Mundi - Mezanino e virtual - Um projeto de Cândida Borges



MAC Origens – Recepção - Coleção de imagens, documentos e objetos importantes na história dos 25 anos do MAC







Área externa



Samba Exaltação – Praça - Texto Curatorial de Alexandre Sá



Monumento Comemorativo dos 25 anos do MAC Niterói - Praça - Curadoria de Priscilla Allegretti







Sobre as exposições



90 | 25 – O conjunto das exposições do salão principal, varanda e mezanino forma a instalação 90 | 25. No salão principal, estarão expostas obras de Oskar Metsavaht, relacionadas aos 90 anos do Santuário Cristo Redentor, e a exposição se chama “Ícones e arquétipos”. Na varanda, a exposição “A simbologia da paisagem”, com obras das Coleções MAC e Sattamini, que dialoga com as obras de Oskar Metsavaht. No mezanino, a mostra recebeu o nome de “A materialização do invisível”, com obras das Coleções. A curadoria é de Marcus de Lontra Costa.



Transeuntis Mundi – Uma exposição inédita no Brasil fará parte das comemorações dos 25 anos do MAC: “Web Derive 01”, do projeto “Transeuntis Mundi”, da artista transmídia, pesquisadora e musicista brasileira, Cândida Borges, e do artista colombiano e escritor, Gabriel Mario Vélez. A obra, que já esteve em sete países, poderá ser vista em Niterói, primeira cidade brasileira a recebê-la, em duas versões: presencial, entre os dias 8 e 12 de setembro, e online, pelo site do MAC, até 30 de setembro. A exposição virtual mostrará por meio de imagens e sons as interações culturais, fruto da migração mundial. Uma viagem de possibilidades que leva às ancestralidades e a futuras possibilidades nas relações culturais.



Samba Exaltação – segunda exposição individual do artista Felippe Moraes na instituição e parte da programação especial de celebração dos 25 anos do museu. A partir do dia 8 de setembro, o público poderá conferir um panorama dos trabalhos em néon produzidos desde 2019, todos inéditos no Rio de Janeiro. Com citações de compositores como Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Nelson Sargento. Eles tecem comentários filosóficos sobre o carnaval ausente, a pandemia e o atual contexto histórico e social do Brasil. A mostra terá conteúdo presencial e online, que pode ser acessado por QR codes espalhados pelo espaço e texto curatorial assinado pelo curador e pesquisador Alexandre Sá.



Monumento Comemorativo dos 25 anos do MAC Niterói – O monumento aos 25 anos do MAC Niterói é uma obra criada para ser vista por todos os lados. Mais que uma alusão à idade do museu, ele é uma comemoração à arte. Um confronto de formas, que, através do Círculo Único – movimento criado por José Raul Allegretti, seu autor, se harmoniza nos olhos, mente e espírito de quem a vê. Curadoria de Priscilla Allegretti.



MAC Origens – Uma instituição é feita da sua história e a do MAC Niterói começa antes mesmo da sua construção, na década de 1990. Neste espaço, será contado um pouco desse passado, em um pequeno recorte da trajetória. Por meio de imagens da construção, documentos, publicações, entre outros, é traçado um panorama das origens deste museu tão icônico e importante para Niterói.







Atividades Culturais:



11 e 12 de setembro - Cia de Ballet da Cidade de Niterói



IMpReSsõeS é inspirada na estética da arquitetura modernista, época que se deu a ascensão arquitetônica brasileira. Oscar Niemeyer, uma das principais referências desse movimento, valoriza a beleza, as formas simples, a natureza e as pessoas, e é nessa premissa que nos inspiramos para fortalecer a ideia que os espaços só criam vida quando são habitados por gente. A apresentação acontecerá de forma itinerante. O espaço ambientado por uma trilha sonora será preenchido por esses corpos dançantes, criando formas, desenhos coreográficos e com os olhos marcados por uma pintura para exaltar a presença humana.





20 de setembro - Basta Ter Princípios: Projeto MAC Audiovisual



Um coletivo de arte urbana que promove, principalmente, batalhas de rodas de rima, que tiveram que ser adaptadas para o mundo digital por conta da pandemia. O evento, que inclui percussão, grafite, DJs, bgirls, bboys e batalhas de rima, será gravado no pátio do MAC, no dia 20 de setembro e, posteriormente, disponibilizado online. Durante a gravação o pátio do museu será fechado para evitar aglomerações.





23 de setembro - Seminário de Arte e Cultura LGBTI



Neste dia, serão realizadas rodas de conversa entre público e convidados sobre temas relacionados à arte e cultura LGBTI, incluindo a crise gerada pela pandemia, possíveis soluções e, também, sobre a parada LGBTI, que não aconteceu ano passado e nem este ano. A forma de participação será divulgada, em breve, nas redes do museu.