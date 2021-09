Com investimentos municipais de R$ 304 milhões, o Pacto Niterói Contra a Violência atua em 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada. - Divulgação Prefeitura

Publicado 15/09/2021 19:46

O Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV), realizou, na tarde desta terça-feira (14), o II Encontro online Governo e Sociedade Civil para apresentar e discutir as ações que estão sendo implementadas no programa de Segurança Pública. O tema foi “Prevenção à Violência e a Promoção da Paz no Contexto da Pandemia”. Nesta quinta-feira (16), outra rodada do encontro será realizada, desta vez abordará o tema: “Desenvolvimento dos Programas do Eixo Policiamento”. A programação continua até o fim de outubro, com o objetivo de apresentar as tratativas e ações desenvolvidas desde a implantação do Pacto, incluindo o período da pandemia. Os encontros online, abertos ao público e contam com a participação de especialistas.



Com investimentos municipais de R$ 304 milhões, o PNCV, que nasceu de propostas sugeridas pela sociedade civil, atua em 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.



O evento contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, do diretor do Instituto Cidade Segura, Alberto Kopittke, e do presidente da FAMNIT (Federação das Associações de Moradores de Niterói), Manoel Amâncio. Os moderadores foram a coordenadora geral executiva do Pacto, Maria das Graças Silva Raphael, e o professor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (Ineac) da UFF Lenin Pires.

A comissão formada por membros da prefeitura e representantes da sociedade civil: OAB, FAMNIT, UFF e a Sociedade Beneficente da Sagrada Família organizou o encontro. O prefeito Axel Grael destacou que Niterói é o único município do estado a contar com um programa integrado deste porte, atuando em diversas áreas para auxiliar os órgãos de segurança.



“Embora seja uma atribuição do Governo do Estado, a Prefeitura de Niterói contribui muito com a Segurança Pública. O conjunto de iniciativas da Prefeitura tem sido determinante para a queda dos índices da criminalidade. O planejamento que a cidade adotou através da inteligência, do policiamento e da prevenção são políticas públicas essenciais para mudar a realidade da violência, rumo a uma cidade que cultue a paz”, disse Grael.



Ele destacou ainda que a solução para o problema da criminalidade envolve a educação, o combate às desigualdades, a capacitação profissional, oportunidades, sobretudo, para os jovens.



“O Niterói Jovem EcoSocial, os Espaços Nova Geração e o Poupança Escola são iniciativas que contribuem para manter nossos jovens mergulhados na educação, no esporte e estimulados a terem caminhos de oportunidades. Avançaremos ao apoiar as ações de segurança, protegendo a população e abrindo caminho para a cultura de paz”, observou o prefeito.