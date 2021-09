A Semana da Mobilidade é nacional e o objetivo é trazer para as crianças, de forma lúdica, o conceito de trânsito para que eles possam orientar os pais também. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A Semana da Mobilidade é nacional e o objetivo é trazer para as crianças, de forma lúdica, o conceito de trânsito para que eles possam orientar os pais também.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 20/09/2021 20:50 | Atualizado 20/09/2021 20:59

A Prefeitura de Niterói deu início, no último sábado (18), à Semana da Mobilidade, agenda especial da Semana Nacional do Trânsito, que figura no calendário anual do município há nove anos com eventos gratuitos produzidos pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Niterói de Bicicleta e com apoio das secretarias municipais e administrações regionais. O primeiro dia de eventos contou com passeio de bicicleta, canoa havaiana, minipista itinerante, apresentação do Projeto Rotas Caminháveis do Barreto e o Clean Up Day com limpeza das praias de Icaraí, São Francisco, Charitas, Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas, Córrego da Viração e Rio Jacaré. A programação se estende por toda semana, até o dia 26 de setembro.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no Clean Up Day, na Praia de Icaraí, e ressaltou que ainda que haja a limpeza das praias todos os dias, é possível ver o montante de lixo gerado. “Essa é uma ação importante porque dá a dimensão do tamanho do problema. Quando você agrupa o lixo que estava espalhado na praia, as pessoas conseguem perceber melhor o quão importante é que cada um faça a sua parte. Nós conseguimos ver o lixo que tem aqui e a Clin limpa as praias diariamente e ainda assim tem bastante lixo. A cidade mais desenvolvida não é aquela que se limpa mais, é a que se suja menos. Precisamos pensar em uma política de redução de embalagens e de logística reversa que faça com que a própria indústria assuma a responsabilidade do lixo que é gerado a partir dos seus produtos. Esse tipo de ação ajuda a colocar essa temática em discussão”, reforçou o prefeito.

O Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson destacou o trabalho de conscientização que está sendo feito junto à população. “Hoje é o Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios e Niterói sempre participa pela sua veia ligada à sustentabilidade e a questão do meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, junto aos inúmeros parceiros da prefeitura, está nesse movimento que busca conscientizar a população e trabalhar educação ambiental no sentido de que a gente não precise estar limpando e retirando lixo inúmeras vezes e que no futuro a gente nem tenha lixo para retirar. Então estamos focados no trabalho de conscientização ambiental junto à cidade de Niterói” disse Rafael.

Aproximadamente 15 crianças e adolescentes do 15º Grupo Escoteiro Martim Afonso também participaram da limpeza da praia de Icaraí.

"Essa ação é muito importante para conscientizar os nossos jovens sobre a importância de manter nossos rios e praias limpos. Eles são multiplicadores desse conhecimento e levam essa preocupação com o meio ambiente para suas famílias e comunidades", explicou a chefe escoteira Natália Galle.

A programação aconteceu simultaneamente em diversos pontos da cidade. No Barreto, houve a apresentação do Projeto Rotas Caminháveis e a minipista itinerante, que é uma forma de educar crianças, de forma lúdica, sobre o trânsito.

“A Semana da Mobilidade é nacional e o objetivo é trazer para as crianças, de forma lúdica, o conceito de trânsito para que eles possam orientar os pais também. Além disso, é quando temos a chance de comunicar em maior escala as mensagens de Educação Para o Trânsito, reforçando valores e atitudes relacionados à política de valorização da vida, que já são praticados continuamente pela empresa”, explicou Gilson Souza, presidente da NitTrans.



O Gesiel Junger, é pai do Eduardo, de apenas 7 anos, que pratica skate há 2 anos. Para ele, ações como essa ajudam a educar as crianças brincando. "Eu sempre oriento o Eduardo a respeitar as regras e se atentar a sinalização, tanto como pedestre como quando está em cima do skate. Essa atividade da pista itinerante reforça o aprendizado com o pessoal falando sobre as normas de trânsito e como os pedestres devem se comportar para atravessar ou para agir quando ouvir um apito do guarda. Isso é muito importante porque as crianças de hoje, amanhã serão os motoristas e as pessoas que vão ajudar os idosos a atravessar a rua. Esse evento de hoje que a Prefeitura de Niterói trouxe para o Barreto está sendo muito importante para a nossa região. Também soube que vão fazer uma ciclovia. Isso vai ser importante para a nossa segurança e não só para os moradores do bairro, como das redondezas que passam por esse trajeto”, falou Gesiel.

O coordenador da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, contou que o bairro vai receber uma ciclovia como parte do projeto Rotas Caminháveis. “A bicicleta é a peça central do novo paradigma que está sendo construído na cidade. A mobilidade sustentável chegou para ficar e Niterói tem vocação para esse avanço. Ao longo da semana vamos fazer diversas ações que tem a ver com os projetos que estão sendo implantados na cidade como, por exemplo, o passeio de hoje que teve como destino a Praça Luiz Palmier que vai receber, até o próximo mês, uma ciclovia como parte do projeto Rotas Caminháveis. Essa é uma integração muito necessária porque atende as pessoas que já se deslocam de bicicleta nesse eixo e fará com que cada vez mais pessoas usem a bicicleta substituindo assim outros meios de transporte mais poluentes”, reforçou Filipe.

De acordo com a Prefeitura, a abertura da agenda começou com um passeio ciclístico, às 8h, que saiu do Skate Park de São Francisco em direção à Praça Luiz Palmier, no Barreto. A Rua Guimarães Junior, no Barreto, esteve fechada ao trânsito de veículos, das 10h às 13h, para que a população pudesse aproveitar a via como área de lazer, de forma livre e segura. Na ocasião, foi apresentado à população o projeto Rotas Caminháveis do Barreto, selecionado para integrar a Arbo, plataforma de boas práticas relacionadas à Primeira Infância, desenvolvida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil/Urban95.



"A programação segue durante a semana. Três lives vão acontecer na Semana da Mobilidade 2021: na terça-feira (21), às 20h, a coordenadora da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Fernanda Sixel, fala sobre o tema ‘A mulher e a mobilidade’ no canal da Codim no Instagram [@mulheresniteroi]. Na quarta-feira (22), às 20h, a equipe da ONG Bike Anjo apresenta a palestra ‘Bicicleta: ferramenta de transformação - mulheres, liberdade, movimento’, no canal da organização no youtube [youtube.com/bikeanjo]. Na quinta-feira (23), às 20h, a Codim e a Coordenadoria Niterói de Bicicleta realizam bate-papo com o tema: A mulher e a bicicleta", ressaltou no texto o Executivo.

Conforme informações, o tema da Semana Nacional do Trânsito deste ano é ‘No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas’. Por isso, a chefe do departamento de Educação Para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha, lembrou que todos somos responsáveis por zelar pelo próximo: “É imprescindível manter o respeito e empatia, pois no trânsito essas atitudes têm o poder de salvar vidas”, destacou ela.

De acordo com a programação, no domingo, dia 26, a Semana da Mobilidade será encerrada com mais um passeio ciclístico, desta vez iniciando às 9h na Concha Acústica de São Domingos rumo ao Parque Orla Piratininga. Confira abaixo a programação completa:

Domingo, 19 de Setembro

9h às 16h - Mini Pista Itinerante

Local: No Parque Rural Niterói - R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato

9h às 16h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: No Parque Rural Niterói - R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato

Segunda-feira, 20 de Setembro

10h - Distribuição de máscaras

Local: Bicicletário Araribóia - Av. Visconde do Rio Branco, Centro

10h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: Bicicletário Araribóia - Av. Visconde do Rio Branco, Centro

Terça-feira, 21 de Setembro

14h - Palestra sobre Educação no Trânsito

Local: Escola Municipal André Trouche - R. Dr. Luiz Palmier, 100 – Barreto

20h - Live: A mulher e a mobilidade

Transmissão: Instagram da CODIM [@mulheresniteroi]

Quarta-feira, 22 de Setembro

8h - Passeio Ciclístico

Concentração: Fundação Municipal de Educação (Rua Visconde do Uruguai, 414 – Centro)

Destino: Escola Municipal Julia Cortines (Rua Lopes Trovão, 1, Campo São Bento – Icaraí)

8h30 - Mini Pista Itinerante e Palestra de Educação para o Trânsito

Local: Escola Municipal Julia Cortines - Campo São Bento - Rua Lopes Trovão, 1 - Icaraí

9h às 11h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: Campo São Bento

14h - Palestra sobre Educação no Trânsito

Local: Escola Municipal Paulo Freire – Rua Soares de Miranda, 77 – Fonseca

19h - Passeio ciclístico Niterói Experience

Concentração: Avenida Marquês do Paraná, 220

20h - Live: Bicicleta: ferramenta de transformação - mulheres, liberdade, movimento

Transmissão: youtube.com/bikeanjo

Quinta-feira, 23 de Setembro

8h - Distribuição de máscaras

Local: Rua São Lourenço x Avenida Jansen de Melo

8h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: Rua São Lourenço x Avenida Jansen de Melo

14h - Palestra sobre Educação no Trânsito

Local: Escola Municipal Alberto Torres (Rua Professor Ismael Coutinho, 88 - Centro)

20h - Live: A mulher e a bicicleta

Transmissão: Instagram da CODIM - @mulheresniteroi

Sexta- feira, 24 de Setembro

8h - Distribuição de máscaras

Local: Avenida Marquês do Paraná, 220 - Centro

8h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: Avenida Marquês do Paraná, 220 - Centro

11h às 13h - Mini Pista Itinerante

Local: No Parque Rural Niterói - R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato

Sábado, 25 de Setembro

9h às 16h - Mini Pista Itinerante

Local: Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n – Centro

9h às 16h - Pista de Shuffleboard

Local: Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n – Centro

9h às 16h - Oficina de Tênis De Mesa com Gabriel Maturana

Local: Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n – Centro

9h às 16h - Bike reparo: Oficina para pequenos reparos em bicicletas

Local: Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n – Centro

Domingo, 26 de Setembro

9h - Passeio Ciclístico

Concentração: Concha Acústica de São Domingos

Destino: Parque Orla Piratininga