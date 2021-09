Nessa nova fase, o número de usuários da Plataforma Digital não poderá passar 70% da capacidade total, incluindo os usuários na fila de espera dentro da unidade para uso dos equipamentos. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 17/09/2021 20:42

Uma boa notícia para os moradores da Engenhoca, na Zona Norte de Niterói. A Prefeitura vai reabrir a partir da próxima segunda-feira (20) a Plataforma Urbana Digital (PUD) do bairro, que passará a funcionar em sistema híbrido, com atividades presenciais às segundas, quartas e sextas-feiras e online às terças e quintas-feiras. A Plataforma Digital estava funcionando desde o início da pandemia da Covid-19 apenas com atividades online. Nessa nova fase, o número de usuários no local não poderá passar 70% da capacidade total, incluindo os usuários na fila de espera dentro da unidade para uso dos equipamentos.

Segundo informações, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelo funcionamento da Plataforma Digital, resolveu retomar as atividades presenciais no equipamento público diante do avanço da imunização da população contra a Covid-19 e a diminuição no número de casos de contaminação na cidade.

O secretário da pasta, Caio Vianna, disse que todos os cuidados sanitários estão sendo adotados e deverão ser seguidos pelos usuários, como distanciamento e uso de máscara facial e higienização das mãos durante a permanência na unidade. Os equipamentos também passarão por higienização a cada troca de usuário.

"Atualmente, a Plataforma Digital da Engenhoca está oferecendo os cursos de Rede de Computadores e Montagem e Manutenção de Computadores, com aulas remotas, que agora passarão para o formato híbrido", disse o secretário. Conforme a Prefeitura, também há outros cursos disponíveis e com inscrições abertas através do link: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

Inaugurada em abril de 2018, a Plataforma Digital da Engenhoca disponibiliza capacitação gratuita nas áreas de informática e tecnologia, como Informática Básica I, Informática Básica I - Processamento de Textos, Introdução à Programação para Jovens, Introdução à Robótica com Lego, Introdução à Rede de Computadores, Desenvolvimento de Jogos: Módulo I, Fotografia e Inglês Básico, entre outros. As aulas e treinamentos presenciais são desenvolvidas com equipamentos de última geração, que incluem uma impressora 3D.

Curso novo – Em outubro a Plataforma Digital da Engenhoca começa um de Blockchain para Iniciantes. Serão apresentados os principais conceitos introdutórios sobre esta nova tecnologia, como: o surgimento, tipos e operações básicas de blockchain, a sua importância em termos de segurança e a sua relação com o Bitcoin. O curso será no formato EAD, através da Plataforma Online.