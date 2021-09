Nesta sexta-feira, 17, a Câmara Municipal de Niterói será iluminada com as cores azul, branca e vermelha do World Marrow Donor Day (WMDD). - Divulgação

Nesta sexta-feira, 17, a Câmara Municipal de Niterói será iluminada com as cores azul, branca e vermelha do World Marrow Donor Day (WMDD).Divulgação

Publicado 16/09/2021 21:13

A Câmara dos Vereadores de Niterói e a ONG Davida - Casa do Bom Samaritano, promoveram, nesta quinta-feira, dia (16), o World Marrow Donor Day (WMDD), que ocorrerá neste sábado, 18. Desde 2015, todo 3° sábado do mês de setembro é comemorado o Dia Mundial do Doador de medula óssea. A data foi criada pela World Marrow Donor Association (WMDA), e este ano o evento mostrará um circuito de todos os prédios iluminados ao redor do mundo.

O presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Cal, disse que o momento é muito importante. "Me sinto honrado e emocionado em participar desta causa tão importante e tenho certeza que meus colegas parlamentares também compartilham do mesmo sentimento. A Ong Davida faz um trabalho nobre e é nosso dever como representantes da população de Niterói apoiarmos estas iniciativas", ressaltou Cal.



Estiveram presentes na cerimônia, o presidente da Câmara de Niterói, Milton Cal, juntamente dos vereadores Binho Guimarães, Casota, Folha e Paulo Eduardo Gomes. Entre os convidados, estiveram presentes Alexandre e Milton Carvalho (representantes da Oncomed Oncologia), Renan (Diretor da Academia Harmoni Ze), Raquel Melo (transplantada de medula óssea), o secretário Anderson Rodrigues, mais conhecido como Pipico, (Secretário de Participação Social) e Cristina Figueroa, fundadora e presidente da Associação Davida.