A campanha teve como objetivo ajudar a aumentar os estoques do banco de sangue em tempos de pandemia. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A campanha teve como objetivo ajudar a aumentar os estoques do banco de sangue em tempos de pandemia.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 15/09/2021 21:33

A estudante de fotografia Sarah Amorim Correa, de 19 anos, teve a sensação de cumprir o dever, nesta quarta-feira (15). Ela foi uma entre as dezenas de pessoas que participaram da campanha de doação de sangue e conscientização para doação de medula realizada pela Prefeitura de Niterói e pela Associação Davida Samaritanos, no Caminho Niemeyer. A captação foi para o banco de sangue do Hemorio. No total, 74 pessoas doaram sangue. Como cada unidade pode ser usada por quatro pessoas, os organizadores estimam que, com a ação, 296 vidas podem ser salvas. Além disso, 38 pessoas se cadastraram como doadores de medula óssea.

A campanha teve como objetivo ajudar a aumentar os estoques do banco de sangue em tempos de pandemia e foi organizada por uma parceria do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer e da Coordenadoria de Direitos das Mulheres (Codim) com a associação.

“Sempre achei um gesto muito importante. Quando meu namorado sugeriu, aceitei na hora. Temos a possibilidade de ajudar alguém com um gesto tão simples. Nunca saberemos o quanto isso é realmente necessário para alguém. É o mínimo que qualquer um pode fazer”, disse Sarah.

Para doar, era necessário comparecer ao local portando documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos podem doar com autorização do responsável legal e um documento de identidade original desse responsável), pesar no mínimo 50 Kg e não estar em jejum mas evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Mulheres não podiam estar grávidas ou amamentando.

"Para o Caminho Niemeyer é muito gratificante poder participar, durante esse momento em que vivemos, abrindo o espaço para receber a sociedade e contribuir com a Campanha de Conscientização da Doação de Medula Óssea, através da Ong Davida, e para Doação de Sangue, através do Hemorio. O público presente compareceu durante todo o dia e participou ao fazer a sua doação e todos se solidarizaram nessa corrente pela vida. Que essa seja a primeira de muitas ações com o Hemorio, Davida e a Prefeitura em prol da vida”, disse Barbara Siqueira, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.

Durante o período de coleta, a campanha recebeu o apoio do vice-prefeito Paulo Bagueira, dos secretários municipais de Saúde, Rodrigo Oliveira, e de Participação Social, Anderson Pipico, e do diretor da Nittrans, Braz Colombo.

Uma equipe participou ajudando na conscientização e dando informações, além de realizarem uma pré-coleta de dados para os interessados em ser doadores de medula.

“Tivemos uma adesão muito boa, tanto da sociedade civil como os próprios funcionários da Prefeitura. Se voluntariaram 89 pessoas para doar sangue, mas nem todos estão aptos. Só hoje salvamos 296 vidas. Estou muito feliz com o resultado. A população de Niterói sempre chega e colabora, parabéns para todos os parceiros e para as equipes do Hemorio”, comemorou Cristina Figueroa, presidente da Associação Davida Samaritanos.