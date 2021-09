O empreendedorismo vai ser estimulado com o cadastro de 50 afro-empreendedores que terão a oportunidade de participar de feiras e cursos. - Divulgação SMDH

A Prefeitura de Niterói lançou, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), o programa Potência Negra. A nova ação será coordenada pela Subsecretaria de Promoção de Igualdade Racial (Supir), possui um conjunto de iniciativas e visa projetos para promover oportunidades de emprego e renda para a população negra da cidade.

O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, disse que o programa foi construído a partir das demandas apresentadas pela sociedade civil e com ampla participação das organizações. "Reforço o papel fundamental da ONG BemTV e da Frente Papa-goiaba nesse trabalho, no que diz respeito à empregabilidade da juventude negra”, destacou o secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa.

Segundo informações, o Programa Potencia Negra possui um conjunto de ações e projetos articulados, baseados em quatro eixos: inserção da juventude no mundo de trabalho, cursos profissionalizantes, empreendedorismo negro e incentivo à diversidade no setor privado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os negros representam 72,9% dos desempregados do país, de um total de 13,9 milhões de pessoas nessa situação.

Durante o lançamento do programa, no auditório do Caminho Niemeyer, a subsecretária de Igualdade Racial, Gloria Anselmo, assinou a portaria que cria o Programa. "Este programa atende uma grande demanda que é a dor de milhares de negros e negras, que sofrem com o desemprego, a pobreza e o trabalho informal. O Potência Negra vem para articular diversas ações que dialogam entre si, desde a rede escolar até o empresariado, além de criar novos caminhos de oportunidades", destacou Gloria.

De acordo com a Prefeitura, dentro dos eixos do programa, algumas parcerias são imprescindíveis. "A inserção da juventude no mercado de trabalho será viabilizada por meio de uma parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que vai oferecer curso e treinamento para jovens da rede pública de educação sobre questões do mundo de trabalho, como confecção de currículo e comportamento em entrevistas de emprego. Os cursos profissionalizantes fazem parte de uma parceria com o Sebrae onde serão criadas mais de 10 turmas de cursos em áreas como técnica de vendas e logística", informou o Executivo no texto.

Em Niterói, o empreendedorismo vai ser estimulado com o cadastro de 50 afro-empreendedores que terão a oportunidade de participar de feiras e cursos. Outro eixo importante é o de incentivo à diversidade no setor privado onde será criado o Selo Acolhendo a Diversidade, concedido a empresas que preencherem requisitos de adoção de medidas que promovam a diversidade étnico-racial.

O lançamento contou com a participação de representantes da sociedade civil, da Câmara Municipal de vereadores, da Prefeitura e de empresários da cidade.