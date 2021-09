Axel Grael afirmou que a ação dos guardas municipais contribui para os resultados expressivos na cidade coma redução dos índices, de acordo com os números do Observatório de Segurança. - Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Axel Grael afirmou que a ação dos guardas municipais contribui para os resultados expressivos na cidade coma redução dos índices, de acordo com os números do Observatório de Segurança. Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Publicado 15/09/2021 20:47

O prefeito de Niterói, Axel Grael, enviará para a Câmara de Vereadores, nos próximos dias, um projeto de lei para que a cidade passe a contar com mil guardas municipais, o limite máximo permitido pela Constituição para o número de habitantes do Município. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (15), durante evento de formatura do Curso de Qualificação e Especialização II da Guarda Municipal, na Cidade da Ordem Pública, no Barreto. Desde 2013, Niterói aumentou o efetivo da Guarda de 300 para 714 agentes por meio de dois concursos municipais.



O prefeito destacou que apesar de ser uma atribuição do Governo do Estado, Segurança Pública é uma prioridade para a Prefeitura de Niterói. A expectativa é que os vereadores aprovem a medida ainda este ano para que os agentes possam ser nomeados em 2022.



“Este foi um compromisso que assumi durante o processo eleitoral e se faz ainda mais importante neste momento em que a Prefeitura de Niterói foi impedida pelo Governo do Estado de atuar com o Niterói Presente, programa importantíssimo para nossa estratégia. Em apoio às forças de segurança, também manteremos as 500 câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), os portais de segurança e o trabalho de integração”, enfatizou Grael.



O prefeito reforçou, ainda, a ação dos guardas municipais para contribuir nos resultados expressivos da cidade com redução dos índices de acordo com os números do Observatório de Segurança, e lembrou os avanços conquistados e investimentos do município na corporação nos últimos anos.



“A Prefeitura investe na valorização da Guarda Municipal não só através de cursos de especialização e constante reciclagem, mas também, estabeleceu o Regime Adicional de Serviço (RAS) para que o guarda possa trabalhar voluntariamente no horário de folga, e na construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações melhores para a corporação”, pontuou o prefeito. “Iremos convocar novos guardas municipais concursados, e a presença dos agentes será cada vez maior na cidade. Niterói investirá, cada vez mais, no processo de capacitação da guarda como uma das melhores e mais bem preparadas do País”, acrescentou o chefe do Executivo.



Capacitação – Na manhã desta quarta-feira (15) foi realizada a formatura dos guardas municipais que participaram dos cursos de Qualificação Profissional I e II. A capacitação faz parte dos pré-requisitos para que os agentes possam ascender aos cargos de coordenador, subinspetor, inspetor, inspetor adjunto, inspetor geral e corregedor, e vem sendo uma marca da Guarda Municipal de Niterói nos últimos anos. A capacitação foi realizada em parceria com o instituto Selecon e a Universidade Salgado de Oliveira, e organizada pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Guarda Municipal.



“Estudo, conhecimento e aplicação: eu acredito nisso. Quando terminamos um curso de qualificação, sabemos que estamos no caminho. Nossa cidade merece e a corporação também. Não parem nunca, busquem sempre o aperfeiçoamento”, enfatizou o secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique Moraes, na solenidade de formatura.



O curso de Qualificação Profissional I - Gestão em Nível Gerencial (CPQ1) é oferecido para os guardas municipais com mais de dez anos na instituição. O curso de Qualificação Profissional II - Nível Estratégico (CQP2) é oferecido para os guardas com mais de 20 anos de serviço. Os cursos tiveram duração de três meses, com 348 e 366 horas, respectivamente.



“Esses homens e mulheres se superaram, saíram de sua zona de conforto, com suas famílias, e dedicaram horas e dias ao estudo, e apresentaram trabalhos excepcionais. Com certeza farão a diferença”, disse o inspetor geral da Guarda Municipal, Leandro Nunes.



Além do módulo presencial, já cursado na Cidade de Ordem Pública, os agentes iniciaram uma extensão de cem horas com nível de pós-graduação, na Universidade Salgado de Oliveira. Como requisito para a formação, os alunos elaboraram um artigo científico. Os 21 artigos foram apresentados pelos participantes e irão compor a terceira edição da revista científica Guardiões de Niterói.



“Nós vencemos. Realizamos pesquisas de campo para apresentarmos um trabalho de excelência. É uma capacitação que levaremos para a vida, e de extrema importância para nosso trabalho diário”, afirmou a guarda municipal Adriana da Silva, de 40 anos, uma das participantes do curso que conquistou uma das notas mais altas.



“Nós levamos esse aprendizado para as ruas e no atendimento à população. Agradecemos ao prefeito e ao secretário por nos valorizar e nos proporcionar esse aprendizado continuado. Nosso trabalho vai gerar frutos”, reforçou o guarda municipal José Antônio Rodrigues Failace, outro aluno que se destacou no curso com notas altas.