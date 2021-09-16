Segundo a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), até o momento, quase 200 pessoas já deixaram seu voto.Reprodução site
Segundo a Prefeitura, a consulta pública pode ser acessada pelo link https://consultas.colab.re/codimacessivel e pelo aplicativo Colab, disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS). A coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, destaca que a Codim vem trabalhando em diversas ações de inclusão no atendimento.
"O enfrentamento à violência e o atendimento às mulheres que, infelizmente, passam por essa situação são obrigações do poder público. Estamos empenhadas em melhorar cada vez mais o atendimento, garantindo acessibilidade e uma política de inclusão nos nossos equipamentos. O compromisso da inclusão é uma tarefa de todos enquanto sociedade civil. Para isso, estamos promovendo uma Consulta Pública, em parceria com a Secretaria de Acessibilidade, que permitirá não só escolher o Avatar para a comunicação assistiva, mas também opinar sobre como podemos deixar a nossa cidade cada vez mais acessível. Pensar no próximo, pensar no coletivo, é fazer com que a nossa cidade continue avançando", ressaltou a coordenadora.
No site, a consulta pública tem perguntas como: que nome você gostaria que o avatar tivesse, qual avatar melhor representa a luta pelos direitos das mulheres da nossa cidade (imagens serão mostradas), idade, gênero, bairro, se possui alguma deficiência, se conhece a Central de Interpretação de Libras (CIL), como você acha que é possível tornar a nossa cidade mais acessível e inclusiva para todas as mulheres e algumas questões específicas sobre os serviços e equipamentos da Codim.
Acessibilidade - A Codim e a Secretaria de Acessibilidade implantam uma série de ações de inclusão para auxiliar o atendimento de mulheres com necessidades especiais. Segundo o Executivo, o objetivo é melhorar o acesso e a comunicação com esse público. "A Codim está implantando tablets assistivos nos seus equipamentos de atendimento como a Sala Lilás e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), que está passando por uma ampla reforma, revitalizando todos os espaços e tornando acessíveis com a implantação de rampas, piso tátil e a construção de um banheiro adaptado para mulheres portadoras de deficiência locomotora", destacou a Prefeitura em texto.
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