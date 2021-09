Ao lado da secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, o prefeito Axel Grael participará da abertura do evento - RENATO STOCKLER/ NA LATA

Ao lado da secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, o prefeito Axel Grael participará da abertura do eventoRENATO STOCKLER/ NA LATA

Publicado 16/09/2021 19:19

A Prefeitura de Niterói realiza, nesta sexta-feira (17), o primeiro Fórum inicial da Agenda da Década dos Oceanos. Com início às 8h30min., o evento será gratuito e transmitido pelo You Tube, no canal oficial da Prefeitura de Niterói (https://youtu.be/8ULBMgqz1vE). Composto de eixos estruturantes, propostos pela Academia Brasileira de Ciência, e que respondem aos desafios estabelecidos pela ONU, o fórum tem como objetivo trazer inspiração à cidade para novos projetos e ações.

De acordo com informações, o primeiro Fórum da Década dos Oceanos será formado por pesquisas e projetos que contemplem a conexão entre a ciência oceânica e o desenvolvimento sustentável da cidade. O evento terá programação especial com profissionais de diversas áreas relativas ao mar dividindo experiências, como a coordenadora-geral de Oceano, Antártica e Geociências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Karen Silverwood-Cope, e o professor titular do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Alexander Turra.

Segundo a Prefeitura, haverá também a participação de representantes da área de turismo, de pesquisadores, da pesca, de limpeza das águas e da canoa havaiana. Segundo o Executivo, a ideia é trazer a discussão sobre os oceanos em todos os seus prismas. Ao lado do prefeito Axel Grael, a secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, participará da abertura do evento. Valéria Braga explicou que o EGP está com a responsabilidade de coordenar um grupo intersetorial na Prefeitura para elaborar uma agenda municipal para a Década dos Oceanos.

“Essa agenda será composta de ações de vários grupos da sociedade que respondam aos desafios propostos pela ONU, e pretende conscientizar a população sobre a importância dos oceanos. O primeiro item da agenda é o Fórum Municipal da Década dos Oceanos, no qual especialistas de diferentes segmentos vão apresentar projetos e experiências que possam se tornar inspirações para a cidade. O Fórum pretende que o município identifique necessidades, sinergias e oportunidades de ações e parcerias que contribuam para a saúde e sustentabilidade dos mares”, detalhou Valéria Braga.

A Agenda da Década dos Oceanos faz parte da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), que propõe a promoção de soluções transformadoras, conectando as pessoas ao oceano e destacando a urgência em proteger este bioma.

A iniciativa conta, ainda, com a parceria da Estratégia dos ODS, uma coalizão que reúne organizações representativas da sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia. Apoiado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o projeto tem como objetivo ampliar e qualificar a capacidade de articulação, mobilização e incidência política em favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil, com prioridade na redução das desigualdades de gênero, geracional e étnico-racial.

“Os oceanos possuem muito mais importância do que imaginamos. Além de ser um forte regulador térmico, contribui nos regimes de chuva nas cidades e produção de comida no campo, a economia pesqueira depende dele, o setor turístico possui forte relação com os mares, diversos produtos possuem origem na fauna e flora marítimas, e interfere também na umidade relativa do ar. Além de precisarmos ter uma preocupação emergencial por conta de sua elevação altimétrica vinda das mudanças climáticas, colocar o oceano como foco na agenda de debate, com planejamento de ações e projetos de redução de danos é fundamental para a sobrevivência humana nas próximas décadas”, frisou o secretário municipal do Clima, Luciano Paez.

Década dos Oceanos - A Prefeitura de Niterói está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e irá lançar a Agenda da Década dos Oceanos. A Assembleia Geral da ONU adotou, em 2017, um esforço coordenado em todo o mundo para gerar conhecimento em ciências oceânicas que promova o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável, alicerçado em sete objetivos: oceano limpo; oceano saudável e resiliente; oceano previsível; oceano seguro; oceano sustentável e produtivo; oceano transparente e acessível; oceano inspirador e envolvente. O link para acessar o primeiro Fórum da Década dos Oceanos é: https://youtu.be/8ULBMgqz1vE.

Confirma a programação completa do primeiro Fórum da Década dos Oceanos: Axel Grael - 8h:30min.,

Karen Cope - 8h:45min., Valéria Braga - 8h:55min., Milton Araujo - 9h:05min., Halphy Rodrigues - 9h:20min., Alexander Turra - 9h:35min., Veronica Mayer - 10h:02min., Thiago Ferrari - 10h:17min., Dr. José Luiz Zaganelli - 10h:32min., Ricardo Voivodic - 11h, Guilherme Zanette - 11h:15min., Cláudio Freitas Neves - 11h:42min., André Belem - 11h:57min., Sérgio Besserman - 12h:13min., Liliane Lodi - 12h:40min., Suzana Ranieri - 12h:55min., José Laílson - 13h:10min., Suzana Guimarães - 13h:25min., Julio Pellegrini - 13h:53min., Fabio Hochleitner - 14h:08min., Luiz Rodrigues - 14h:23min., Heloísa Schürmann - 14h:38min., Bruno Campbell - 15h:05min., Fábio Araújo - 15h:20min., Larissa Gouveia - 15h:35min., Thiago Zanella - 16h:03min., Jolnnye Abrahão - 16h:18min., Glauco Kimura - 16h:33min., Pedro Évora - 16h:48min.