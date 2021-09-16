A meta neste ano é que o programa Ligado na Rede priorize a fiscalização nas principais bacias que despejam efluentes no sistema lagunar da Região Oceânica.Divulgação PMN
Niterói ultrapassa 1,5 mil vistorias em residências da Região Oceânica
Imóveis perto das lagoas que não estão ligados à rede de esgoto são notificados para que regularizem a situação
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Violência contra a mulher: Niterói usa tecnologia para auxiliá-las
Consulta Pública que está no ar vai aprimorar acessibilidade no atendimento às mulheres
Prefeitura de Niterói realiza o primeiro Fórum da Década dos Oceanos
Evento será gratuito e terá a participação de pesquisadores e especialistas do tema, com transmissão online
Músicos de comunidade de Niterói homenageiam centenário de Zé Keti
Apresentação na cidade tem arranjos inéditos de composições do sambista. Show acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, junto ao Espaço Reserva Cultural
Doação de sangue no Caminho Niemeyer reúne doadores
Prefeitura de Niterói afirmou que a captação foi para o banco de sangue do Hemorio. No total, 74 pessoas doaram sangue
Centro e Itaipu são os próximos bairros a receberem cestas básicas
Segundo a Prefeitura, desde maio de 2020 são entregues 8 mil cestas básicas por mês para garantir a alimentação das famílias durante a pandemia
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