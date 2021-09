O recolhimento de resíduos também será realizado na Lagoa de Itaipu. Quanto às ações em rios, haverá limpeza no Córrego da Viração, localizado na área do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), no Cafubá. - Divulgação PMN

Publicado 16/09/2021 20:54 | Atualizado 16/09/2021 20:55

No próximo sábado (18), comemora-se o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, o Clean Up Day. Em Niterói, que tradicionalmente participa do evento, o qual reúne anualmente, em média, 35 milhões de pessoas ao redor do mundo, a edição 2021 vai aliar a visão ambiental com a social. Além do recolhimento dos resíduos nas praias, quem participar também poderá contribuir com a acessibilidade de niteroienses com deficiência.

Segundo a Prefeitura, o Dia da Limpeza de Rios e Praias será realizado em 10 praias da orla da Baía de Guanabara e da Região Oceânica da cidade, a partir das 8h. "Qualquer morador de Niterói que se identifique com as questões ambientais e gostaria de contribuir para um mundo livre de resíduos pode participar como voluntário. Para se inscrever, basta se acessar o formulário no link https://forms.gle/8WwXNQ9L4exb6c3Y8. Nesta edição, as ações serão focadas nas praias da Boa Viagem, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Camboinhas, Piratininga (praião e prainha), Itacoatiara, Itaipu e Sossego", ressaltou o Executivo no texto.

“Não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas de uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. Durante os últimos anos, comprometida em garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio a todos, a secretaria tradicionalmente participa desta ação anual, que ocorre em vários países ao redor do mundo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.

Em uma ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), organizadora da iniciativa, com a Secretaria de Acessibilidade, serão recolhidas tampinhas de garrafas pet e anéis das latas de bebidas para serem revertidas em cadeiras de rodas.

Outra iniciativa que vai beneficiar a população é a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. A empresa Enel, em parceria com a SMARHS, terá um Ecoponto na Praia de Icaraí. Cada residência poderá ter até duas lâmpadas trocadas.

Limpeza - Na Praia do Sossego, além da coleta de resíduos na faixa de areia, haverá limpeza subaquática realizada por mergulhadores, em parceria com a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex).

Os voluntários que participarem receberão sacos para o recolhimento dos resíduos. A Secretaria do Meio Ambiente orienta que todos estejam de máscara.

O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias tem a participação de outros órgãos da Prefeitura de Niterói, como a Clin e secretarias regionais, além de entidades educacionais, representantes da sociedade civil, ONGs e empresas da cidade. A ação é apoiada pelos parceiros: Voluntários do Parnit, Marinha do Brasil, Associação de Bodyboard, Faculdade Maria Thereza, Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), Águas de Niterói, Ecoponte, Plaza Shopping, Ocean Farma, Preriralta, Boa Mão, Cauda Limpa, Lixo Zero, Tio Sam, WindNit e Bem Dito.