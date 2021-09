Com uma programação extensa, o Fórum trouxe a discussão sobre os oceanos em todos os seus prismas. - Reprodução internet

Publicado 17/09/2021 20:22

Iniciativas de conexão entre a ciência oceânica e o desenvolvimento sustentável foram debatidas, nesta sexta-feira (17), no primeiro Fórum da Década dos Oceanos. O evento online, realizado pela Prefeitura de Niterói, é um marco inicial da Agenda da Década dos Oceanos e reuniu profissionais de diversas áreas relativas ao mar dividindo experiências. Transmitido pelo canal oficial da Prefeitura de Niterói, o evento segue disponível no link https://youtu.be/8ULBMgqz1vE.

Segundo informações, o Fórum é parte da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), que propõe a promoção de soluções transformadoras, conectando as pessoas ao oceano e destacando a urgência em proteger este bioma. "Essa iniciativa conta com a parceria da Estratégia dos ODS, uma coalizão que reúne organizações representativas da sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia, e tem apoio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP)", informou a Prefeitura no texto.

Composto por eixos estruturantes propostos pela Academia Brasileira de Ciência e que respondem aos desafios estabelecidos pela ONU, o Fórum teve como objetivo trazer inspiração à cidade para novos projetos e ações. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da abertura do evento e enfatizou que a cidade assume um protagonismo na agenda dos oceanos.

“Niterói tem uma história muito próxima da questão do mar. Somos uma cidade litorânea, que surgiu muito em função de conflitos e de processos que aconteceram na Baía de Guanabara. Nos tempos recentes, com a chegada da exploração do petróleo e do pré-sal, o mar se tornou uma parte ainda mais importante na economia de Niterói. No que se refere à questão ambiental, o Município se aproxima de 100% de esgoto tratado e coletado. Isso significa que a contribuição de Niterói com a poluição no mar é cada vez menor. A cidade tem, também, uma experiência e uma atuação no âmbito do lixo marinho e é uma das mais eficientes do país em termos de gestão de resíduos sólidos urbanos. Mas ainda temos muito a avançar. A iniciativa de promover este Fórum é uma forma de suscitar essa reflexão na nossa cidade, para que possamos pensar mais e nos preocuparmos com o futuro dos oceanos”, destacou Grael.

Entre os participantes estiveram o professor titular do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Alexander Turra, e a fundadora do Projeto Cavalos do Mar, Suzana Ramineli. Também participaram representantes da área de turismo, da pesca, da limpeza das águas e da canoa havaiana.

A secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, ressaltou que a cidade vem desenvolvendo diversas ações relacionadas aos oceanos.

“Temos projetos voltados para biodiversidade, balneabilidade, para estudos das dinâmicas do mar, mas queremos avançar, ampliar nossas ações e inovar com a colaboração desses especialistas. Esse Fórum congregou profissionais desse eixo para compartilhar conhecimentos”, detalhou a secretária.

Década dos Oceanos - A Prefeitura de Niterói está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e irá lançar a Agenda da Década dos Oceanos. A Assembleia Geral da ONU adotou, em 2017, um esforço coordenado em todo o mundo para gerar conhecimento em ciências oceânicas que promova o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável, alicerçado em sete objetivos: oceano limpo; oceano saudável e resiliente; oceano previsível; oceano seguro; oceano sustentável e produtivo; oceano transparente e acessível; oceano inspirador e envolvente.