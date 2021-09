Neste sábado, a Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione e a Policlínica Dr. João da Silva Vizella estarão abertas para vacinação, com entrada permitida de 8h às 11h30min. - Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

Publicado 17/09/2021 18:40

A cidade de Niterói alcançou a marca de 71% da sua população adulta com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Segundo informações, a Prefeitura de Niterói contabilizou mais de 290 mil pessoas com as duas doses de Astrazeneca, Pfizer e Coronavac ou a dose única do imunizante Janssen. Até esta quinta-feira (16), 433.134 pessoas já tinham recebido ao menos uma dose dos imunizantes.

Conforme o calendário, nesta sexta (17) e sábado (18), o município segue com a aplicação da dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. "Para receber a vacina, os idosos devem comparecer a um dos postos disponíveis para este público, levando os comprovantes da primeira e da segunda dose, documento de identidade e comprovante de residência em Niterói. A dose de reforço também será aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Para esse grupo, será necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de vacinação, laudo médico ou receita médica", ressaltou em texto o Executivo.

Segundo a Prefeitura, os postos de vacinação também estarão recebendo para a repescagem pessoas que ainda não receberam a primeira dose e pessoas para a segunda dose do imunizante na data assinalada no cartão de vacinação.

Sexta-feira: locais de vacinação para dose de reforço em idosos.

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Sexta-feira: locais de vacinação para pessoas acima de 18 anos:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Sexta-feira: locais de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Sábado: locais de vacinação

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.