A mostra, organizada pela Coordenação de Educação Especial da SME/FME, será realizada na próxima terça-feira (21), de 9h às 13h, na Oficina de Tecnologia Assistiva da Educação, que fica na rua Coronel Gomes Machado, n° 257. Divulgação PMN

A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação preparam uma série de atividades para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado desde 1982, no dia 21 de setembro. Um dos destaques da programação será a Mostra de Material Pedagógico Adaptado e Tecnologia Assistiva, que apresentará o material adaptado para Braille e Tecnologia Assistiva (TA) utilizado pelos alunos da Rede Municipal.

“É imprescindível reafirmamos nosso compromisso com uma educação inclusiva, acolhedora, comprometida com a luta anticapacitista e contra toda forma de discriminação”, afirmou o secretário municipal de Educação, Vinicius Wu.

Segundo informações, a mostra será dirigida pelas professoras Aimi Tanikawa e Ana Cristina Prado, responsáveis pela Oficina de Tecnologia Assistiva e pelo Núcleo de Produção de Material Adaptado para Alunos Cegos e com Baixa Visão, respectivamente. Serão apresentados livros em braille e em alto relevo para alunos cegos, surdocegos e com baixa visão, assim como materiais pedagógicos diversificados elaborados a partir dos princípios da Tecnologia Assistiva.

De acordo com a coordenadora de Educação Especial, Andréa Pierre, o evento tem como objetivo de ratificar a importância da produção de material adaptado e da Tecnologia Assistiva para todos os alunos. "Com ou sem deficiência eles devem conseguir percorrer suas trajetórias de aprendizagem e de vida, de maneira autônoma e igualitária, sem negligenciar as diferenças, que nos caracterizam como humanos”, explicou a coordenadora.

Ainda no calendário de eventos para este mês, estão previstas Roda de Conversa sobre Direitos da Pessoa com Deficiência da Educação Especial às terças-feiras. No próximo dia 21, o tema abordado será o “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: A Luta pelo Anticapacitismo” e, no dia 28, “Sexualidade: Vivências e Processos Subjetivos”. Os encontros serão transmitidos no canal do Youtube da Assessoria Educação Especial, no link: https://bit.ly/3hpLfF5.

Conforme informações, a primeira roda de conversa aconteceu na última terça-feira (14) com o tema “PCD e Mercado de Trabalho’’. O encontro contou com a presença da Glaura Braga, Mestre em Diversidade e Inclusão (CMPDI/UFF), Bruno Duarte, instrutor de libras e licenciado em Letras/Libras, e Luís Cláudio Freitas, diretor da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro (ADVERJ). A live gravada também está disponível no canal de YouTube da Educação Especial.