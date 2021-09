Diversas secretarias apresentaram o desenvolvimento dos projetos que estão em andamento desde o início do ano. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Diversas secretarias apresentaram o desenvolvimento dos projetos que estão em andamento desde o início do ano.

Publicado 20/09/2021

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta segunda-feira (20), o 5º Encontro de Gestores que reúne os secretários e coordenadores públicos municipais de Niterói para avaliar e acompanhar as metas estabelecidas para este ano e alinhar as estratégias de planejamento. Segundo o Executivo, mais da metade das metas traçadas, 52%, já está concluída. Diversas secretarias apresentaram o desenvolvimento dos projetos que estão em andamento desde o início do ano. O encontro aconteceu seguindo os protocolos de segurança sanitária, em um prédio comercial em Icaraí.

O prefeito Axel Grael falou sobre o desafio do governo marcado pela pandemia do coronavírus e que não tem medido esforços para sair deste cenário. "Estes primeiros nove meses de governo estão sendo marcados pela batalha contra as consequências sanitárias e econômicas da Covid-19. Já passamos a marca de R$ 1 bilhão de investimentos desde o início da pandemia. A Saúde está se desdobrando para acelerar a vacinação, prorrogamos o programa Renda Básica Temporária até dezembro e apoiamos as empresas”, disse o prefeito.

Ele destacou ainda que, apesar da pandemia, Niterói continuou em funcionamento. “Mantivemos o investimento na infraestrutura da cidade. Avançamos com o Parque Orla Piratininga, com a drenagem e pavimentação de Pendotiba e Região Oceânica, além da implementação de ciclovias. Investimos em segurança e começamos a testar os ônibus elétricos. Nos próximos dias, lançaremos o Pacto de Retomada da Economia, com iniciativas de incentivo a novos negócios, emprego e renda. Vamos implementar mais um robusto pacote de obras municipais que atenderão demandas da cidade, vão gerar emprego e estimular investimentos do setor privado. Manteremos o trabalho, com seriedade, estratégia e planejamento para Niterói avançar no caminho do desenvolvimento sustentável com justiça social", reforçou Grael.

O secretário Executivo, Bira Marques, ressaltou que o monitoramento das metas é de grande importância para que as entregas dos projetos sejam realizadas em Niterói. "Nosso governo é de continuidade com grande compromisso com a população. O nosso propósito é seguirmos alinhados e fazermos o melhor para nossa cidade".

Ellen Benedetti, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, contou sobre as mudanças nos processos que passaram a ser virtuais e sobre as melhorias que a nova plataforma multimídia trouxe para dar ainda mais transparência ao governo.

“Estamos trabalhando para uma Niterói mais moderna e digital, mudando os processos que passam a ser virtuais. Quero agradecer a toda equipe que está empenhada nas melhorias da nova plataforma que vai dar ainda mais transparência, eficiência e agilidade ao trabalho. Essa transformação e integração dos canais e dos serviços trarão impacto na economia e na vida do cidadão”, explicou a secretária.

Segundo a Prefeitura, todos os secretários apresentaram as metas estipuladas para suas áreas e os estágios em que se encontram. "Das 184 metas estabelecidas pelas pastas, 52% já foram concluídas. Cada área define quatro objetivos divididos em: um meta relacionada ao Plano de Governo e/ou ao Plano Niterói que Queremos, uma meta relacionada ao Governo Digital, uma meta relacionada às medidas de enfrentamento à Covid-19 ou ao Plano de Retomada Econômica e Social e uma meta livre, com entrega no ano de 2021", ressaltou o Executivo no texto.

Conforme informações, entre as metas já cumpridas, se destacam a capacitação de guardas através da realização dos cursos de qualificação, ampliação do diálogo com a comunidade escolar com audiências públicas virtuais, implantação do Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras com passeios guiados e gratuitos pelas trilhas da cidade, realização de eventos virtuais focados na Economia Criativa e Empreendedorismo da Cadeia Produtiva da cidade, criação de aplicativo para agendamento de castração de animais com integração no Portal de Serviços, expansão dos atendimentos da Central de Libras (CIL) e implantação do agendamento eletrônico para vacinação da Covid-19.

"Outras metas estão em estado avançado como a conclusão das obras de Macrodrenagem, Drenagem e Pavimentação nos Bairros Santo Antônio e Pendotiba (Matapaca e Vila Progresso) (85%), implantar a Moeda Social Eletrônica Arariboia no município, beneficiando 27 mil famílias (62 mil pessoas) (70%), automatizar o Canal de Atendimento "Zap da Cidadania” (80%) e implementação do Programa de Incentivo à Autorregularização Tributária (84%)", finalizou o Executivo no texto.