Publicado 17/09/2021 21:37

Natália Lage, que já foi a estrela maior da Rede Globo, agora mostra todo seu talento como artista plástica. Em sua primeira exposição solo, “In permanência das cores”, que será aberta neste sábado na galeria N1, na Rua das Pedras, em Búzios, ela afirma que é um trabalho sensorial e fala do novo momento:

“Ainda não me vejo como pintora, não sei se algum dia conseguirei me apresentarei desta forma”, disse a atriz de 42 anos, que começou a atuar aos quatro. A mostra fica em cartaz até o fim de outubro.

Grande conhecida do grande público em Niterói, Natália Lage nasceu na cidade em outubro de 1978. É atriz sua profissão e atuou há mais de trinta anos em novelas, teatro e cinema. Entre os principais trabalhos estão A Grande Família entre outras apresentações em especiais de fim de ano na Rede Globo.

Seu trabalho nas artes plásticas teve o pontapé especificamente em colagens, em 2013. Sua obra pôde ser vista no evento Musica na Varanda em 2015, na Casa de Cultura Laura Alvim, onde além dos trabalhos emoldurados também utilizou da técnica de impressão da colagem em lambe lambe, tamanho 4 x 2m, instalados na parede e no teto. Ela também participou de uma coletiva no AVA Art Festival, em Osaka, no Japão.

Natália Lage iniciou seu processo de pintura em 2019 ao investigar o universo do expressionismo abstrato teve como referencias Kandinsky, Cy Twombly, Joan Mitchel e Helen Frankentheler. "In- Permanência", na Galeria de Arte N1, é sua primeira exposição individual como pintora. Atualmente, vive e trabalha no Rio de Janeiro.

A exposição estreia neste sábado (18) e vai até o dia 30 de outubro, de sexta a domingo na Galeria de Arte N1 no Shopping n1. Rua Das Pedras 1. Búzios.