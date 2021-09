O prefeito de Niterói e ambientalista, Axel Grael, destacou a importância dessas ações na recuperação da vegetação e também para criar memórias e incentivar a aproximação das crianças em ações ambientais. - Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

Às vésperas do aniversário de 113 anos do Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, o local foi escolhido pela Prefeitura para receber o plantio de mudas em comemoração ao Dia da Árvore, nesta terça-feira (21). Na área de preservação ambiental, que fica no coração da cidade e recebe centenas de visitantes todos os dias, foram plantadas, dentre outras mudas, uma árvore jovem de Ipê Rosa (com previsão de florir na primavera do próximo ano), em um espaço ensolarado próximo ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, e um cajueiro, no pomar próximo ao chafariz que foi reservado para árvores frutíferas e já tem diversas espécies como araçá-de-praia, grumixama, jabuticabeira, bananeira e outras.





O prefeito de Niterói e ambientalista, Axel Grael, disse que é importante que o Dia da Árvore seja todo dia. "Entendemos o quanto é importante termos oportunidades como esta que traz a criança e incentiva o plantio. Eu tenho muitas lembranças das árvores que plantei, algumas em sementes e mudas e hoje estão grandes e não consigo passar por elas e não lembrar do momento do plantio e isso faz parte do legado que cada um de nós vai deixando”, disse Grael.

“O Dia da Árvore é especial para pensarmos sobre a importância de cada um fazer a sua parte e lembrar que espaços como o Campo de São Bento são valiosos para a cidade, tanto na questão ambiental como para as pessoas frequentarem. Mesmo um espaço como este já consolidado, as plantas são seres vivos que nascem, crescem e morrem e que precisam ser repostas”, concluiu o prefeito.





O secretário de Clima de Niterói, Luciano Paes, reforçou o simbolismo do plantio nesta data para chamar atenção da sociedade. “O plantio de hoje é um ato simbólico para chamar atenção da importância da vegetação e das florestas, principalmente no meio urbano. Cada árvore plantada pode sequestrar da atmosfera, aproximadamente, 165 kg de carbono. Isso, para uma cidade dentro de um contexto metropolitano, é muito importante. Além da árvore ser também um regulador térmico tão importante no meio urbano. Quando a gente entra no Campo de São Bento, sente uma harmonia e uma temperatura mais agradável. Além disso, gera acumulação hídrica, então onde se tem uma quantidade de árvores, como neste ambiente, a qualidade do ar é melhor também pela questão da umidade”, explicou o secretário.





Dayse Monassa, secretária de Conservação e Serviços (Seconser), responsável pela manutenção do Campo de São Bento, acompanhou o prefeito na atividade e salientou o plantio das árvores e a inauguração da Sala de Sementes. "Neste dia simbólico, é um presente para o Campo de São Bento, que completa 113 anos nesta quarta-feira (22). É sempre muito gratificante realizar melhorias nesse parque, um lugar especial no coração dos niteroienses", salientou Monassa.





Alexandre Moraes, biólogo e diretor do Departamento de Arborização da Seconser explicou que a Casa de Sementes foi criada depois do paisagismo do Campo de São Bento para dar vida a um espaço que seria burocrático e que foi revertido em uma sala interativa.



“Uma das coisas que percebemos quando estávamos no processo do paisagismo é que as pessoas tinham interesse em saber que árvore era, qual semente estava no chão, os bichos que têm por ali e então demos vida para uma sala que seria de escritório. A ideia é colocar uma pessoa para ser um posto avançado de educação ambiental e civismo em um contexto amplo aqui do Campo de São Bento e poder dar uma noção do que a gente tem de diversidade de espécies aqui através das sementes”, disse Moraes. “A Casa de Sementes é um espaço aberto para qualquer pessoa que queira conhecer, aprender e interagir ainda mais com o Campo”, completou o biólogo.