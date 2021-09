As unidades seguem as mesmas regras do Plano de Retomada das Aulas e são acompanhadas pelas equipes para a garantia dos protocolos de segurança. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 21/09/2021 20:02

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) reabriram, na última segunda-feira (20), mais cinco unidades da rede municipal de ensino para aulas presenciais. Com isso, já são 76 unidades funcionando no modelo híbrido e seguindo os protocolos de segurança previstos no Plano de Retomada das Aulas, como uso de máscara obrigatório e distanciamento.



Nesta segunda-feira, foram reabertas as escolas municipais Ayrton Senna (Morro do Estado - 3° e 5° anos), Noronha Santos (Fonseca - 3° e 5° anos), Alberto Francisco Torres (Centro - 3°, 5° e 9° anos e EJA 1º ao 6º anos) e a Marcos Waldemar de Freitas Reis (Itaipu - 5° ano). A Unidade Municipal de Educação Infantil Professora Maria José Mansur Barbosa (Fonseca - Grei5) também voltou com as atividades presenciais.





“Estamos dedicados, diariamente, para enfrentar esse período, ao propor diferentes projetos para garantir o desenvolvimento educacional de nossos alunos. A reabertura das unidades é importante para a retomada de vínculo entre a escola e os estudantes, e é fundamental para recuperar conteúdos e combater a evasão escolar. Além disso, adotamos estratégias de acolhimento, saúde mental e inclusão digital no intuito de fazer com que a escola pública consiga superar esse momento difícil”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Vinícius Wu.





O presidente da FME, Fernando Cruz, afirmou que o ensino híbrido é acompanhado de perto pela equipe da SME/FME para garantir que os protocolos de segurança, determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, sejam cumpridos. “Realizamos visitas periódicas nas unidades do município, antes, durante e depois da reabertura. Este processo de acompanhamento é tão essencial quanto às reformas, afinal, precisamos ouvir as demandas das escolas em busca da segurança e bem-estar da rede”, enfatizou Fernando Cruz.



Segundo informações, as 20 Creches Comunitárias conveniadas ao Programa Criança na Creche também retornaram às atividades presenciais com as turmas de Grei 4 e 5. "Nas visitas, foram verificadas as condições de funcionamento, levando em consideração a organização, limpeza, ventilação e estruturas necessárias para o retorno presencial, assim como foram discutidas as propostas pedagógicas", informou em texto a Prefeitura.



De acordo com o Executivo, o formato remoto continuará sendo oferecido em tempos distintos. "As aulas presenciais têm duração reduzida, totalizando três horas diárias e limitação máxima de 50% de ocupação das salas. No Ensino Fundamental 1, há revezamento semanal. Já na Educação Infantil, as crianças podem ir para a escola todos os dias, divididos em grupos nos turnos da manhã ou da tarde", realçou em comunicado a FME.



Conforme comunicado, todas as unidades estão equipadas com materiais de proteção individual e coletivo, álcool em gel e foram demarcadas para manter o distanciamento social. "Além disso, qualquer pessoa com sintomas gripais é orientada a não comparecer ao ambiente escolar até que não seja mais um risco", concluiu no texto a Prefeitura.