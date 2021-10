Durante sua apresentação, o prefeito Axel Grael, lembrou que em 2020 Niterói foi a única cidade do Brasil a receber o reconhecimento da Smart City Latam pela atuação para deter o avanço da Covid-19. - Divulgação

Durante sua apresentação, o prefeito Axel Grael, lembrou que em 2020 Niterói foi a única cidade do Brasil a receber o reconhecimento da Smart City Latam pela atuação para deter o avanço da Covid-19.Divulgação

Publicado 05/10/2021 20:43

A experiência da Prefeitura de Niterói no combate à Covid-19 foi apresentada, nesta terça-feira (05), no Smart City Expo Latam Congress 2021. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou virtualmente do congresso internacional, realizado na cidade de Mérida, no México. O evento é organizado pela instituição Fira de Barcelona em colaboração com a ONU Habitat.

Axel Grael participou da sessão “Como lidar com os efeitos da pandemia para garantir um ressurgimento social”, que contou também com Pablo Lemus Navarro, prefeito de Guadalajara, e com Elkin Velásquez, representante da ONU- Habitat.

O chefe do Executivo destacou as ações implementadas na cidade, reconhecida como referência no combate aos efeitos da Covid-19. “A Prefeitura de Niterói já ultrapassou R$ 1 bilhão em investimentos para mitigar os impactos da pandemia na cidade. Desde abril de 2020, o município ampliou a retaguarda de saúde e, ao mesmo tempo, criou programas para dar suporte financeiro às famílias mais necessitadas na cidade, aos trabalhadores e também as micro e pequenas empresas. Fomos um dos pioneiros com a sanitização de ruas e abrimos um hospital exclusivo de atendimento à Covid-19”, enfatizou Grael.

A moderadora Ana Díaz Aldret, do Centro de Investigação e Docência Econômica (CIDE), destacou que a pandemia teve efeito devastador nas pessoas, na saúde pública e no sistema econômico e social de longo alcance. Ela citou que no cenário atual, em que os governos estão planejando uma reativação ordenada sob uma normalidade difícil de manter a longo prazo, chegou o momento de identificar as prioridades para reativar as sociedades e proteger aqueles que mais sofreram.

“Depois de tantos meses de trabalho intenso, é um orgulho e uma satisfação levar o nome de nossa cidade para o exterior como exemplo de boas práticas. Meu agradecimento a cada um que, de alguma forma, contribuiu para que Niterói chegasse até aqui da melhor forma possível. A pandemia ainda não acabou. Estamos, agora, iniciando um pacto de retomada econômica e vamos continuar seguindo firmes e fortes para vencer esta pandemia, que ainda não acabou e, por isso, ainda precisamos manter os protocolos como o uso de máscara”, disse.