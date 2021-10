Segundo o autor, o novo livro é uma proposta inovadora que oferece ao leitor e ouvinte uma vivência única. - Divulgação

Publicado 05/10/2021 20:01

O professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Gilberto Gouma, vai lançar o livro: "ÍMPAR". Segundo ele, o livro já se explica pelo título: "Uma obra singular, diferente, inesperada. São 31 contos, acompanhados de interpretações em áudio, com trilha sonora composta especialmente para a obra. A direção musical é do Zeh Netto e tem a participação especial do João Carlos Assis Brasil", revelou o escritor.

De acordo com informações, o novo livro é uma proposta inovadora que oferece ao leitor e ouvinte uma vivência única, pois dá vida à palavra, sentimento à narração. Neste livro, a percepção é intensificada e põe o público dentro da narrativa.

Teresa Rita Lopes, que é escritora, professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, disse que o texto de Gilberto Gouma é instigante, e faz com que o leitor queira saber o final, que nunca é o que se supõe. "Com carga dramática e pleno de imagens, nos transporta entre a literatura, o teatro e o cinema. O modo como burila as palavras, a carpintaria teatral, o roteiro imagético, faz com que enredos aparentemente simples transformem-se em tramas envolventes. O leitor ficará imerso nas sensações que estes contos e áudios estimulam. Momentos de mergulho e de voo, de embate e de doçura", revelou a escritora.

Conforme ela, o livro é para se deliciar. “Espero que o leiam desta maneira vagarosa, saboreando a parcimónia da sua linguagem que, tenho a certeza, entusiasmaria mestre Machado de Assis. O mais espantoso é que essa economia de ingredientes não lhe tira o sabor, pelo contrário: a mão que os manipula é sábia no seu manuseio”, concluiu Lopes.

A organização do lançamento do livro comunicou no texto que importante ressaltar que parte da renda obtida será destinada ao Retiro dos Artistas.