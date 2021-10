De acordo com as informações, essa foi a primeira reunião realizada para definir as estratégias para o Censo 2022. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 06/10/2021 19:05 | Atualizado 06/10/2021 19:06

A Prefeitura de Niterói participou, nesta quarta-feira (6), de uma reunião que vai preparar a cidade para receber o Censo 2022. Segundo informações, o objetivo é alinhar estratégias junto ao município para que os trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tenham suporte para treinamento e para os dias de pesquisa.

O Censo Demográfico é um estudo que levanta informações sobre a população do país e sua condição de vida com objetivo de contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem. Com base nesses dados é que são pensadas as políticas públicas e feita a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada.

O coordenador de área do Censo Demográfico de Niterói, Luiz Carlos Lima dos Santos, contou que a parceria com os órgãos municipais é necessária para a realização do trabalho. “Essa foi a primeira reunião que fizemos para definir as estratégias para o Censo 2022. A parceria com a prefeitura é fundamental para organizarmos a estrutura que o processo pede, como espaço para treinamento, disponibilidade de local de apoio ao trabalho de campo”, explicou Santos.

O Censo é realizado a cada 10 anos. O último, data de 2010. Em 2020 aconteceria um novo que foi adiado em razão da pandemia. "A previsão é que ele tenha início em junho de 2022, com duração de 3 meses. Serão 501 recenseadores no município aprovados pelo concurso que terá inscrições abertas a partir do início de dezembro", informou a Prefeitura no texto.

Segurança – De acordo com o Executivo, o IBGE tomou algumas precauções para que os moradores fiquem tranquilos para receber os recenseadores e passar informações. "O cidadão poderá consultar os dados do recenseador pelo site https://respondendo.ibge.gov.br/, no link verifique a identidade do entrevistador, pelo telefone 0800 721 8181 ou mesmo através do QR Code que estará disponível no crachá do funcionário", finalizou a Prefeitura no texto .