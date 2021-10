O objetivo é intensificar a vacinação de rotina e atualizar a caderneta de vacinação, elevando a cobertura vacinal em crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 14 anos 11 meses e 29 dias. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 05/10/2021 18:50

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, através do Programa Municipal de Imunização, vai participar, até o dia 29 deste mês, da Campanha Nacional de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. De acordo com os organizadores, na cidade, o Dia D de mobilização acontecerá no sábado, (16). Segundo a Prefeitura, Diariamente, profissionais de saúde já estão mobilizados nas salas de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h para a atualização das vacinas.

"A estratégia é minimizar a ocorrência de doenças imunopreveníveis, diante do cenário nacional de baixas coberturas vacinais, evitando com isso que doenças já erradicadas voltem e representem um risco à saúde das crianças e adolescentes", afirmou o Executivo no texto.

Para os adultos que irão aproveitar a oportunidade, entre as vacinas que estarão disponíveis nas policlínicas regionais, unidades básicas de saúde (UBS) e módulos do Programa Médico de Família (PMF), estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP / Hib / Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).