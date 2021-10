A médica, Daniele Kelly, recebeu a dose de reforço e ficou animada. "Graças a Deus, fomos imunizados com as duas doses", comemorou Kelly. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 04/10/2021 18:40

A aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 nos profissionais de saúde das redes pública e privada é uma realidade da cidade. Segundo a Prefeitura, o calendário se estenderá até o dia 22 de outubro e foi dividido por ordem de conclusão da imunização. "A aplicação começou com os profissionais que receberam a segunda dose antes de 11 de fevereiro. Nesta terça-feira (05) poderão receber a dose os profissionais de saúde que completaram a imunização antes de 12 de fevereiro", informou o Executivo no texto. (Calendário abaixo confira).

De acordo com as informações, para receber a dose de reforço, o profissional de saúde precisa levar o comprovante de vínculo com unidades públicas ou particulares de Niterói, além da identidade, CPF e comprovante de que recebeu a primeira e a segunda dose.

A diretora da Maternidade Alzira Reis, a médica Adriana Cersósimo, foi uma das primeiras a receber a dose de reforço e aprovou a ação. “Essa dose é necessária, já que os estudos mostram que ela dá uma segurança maior depois de um tempo. Tomei a segunda dose há oito meses e tenho 64 anos, então, já precisava desse reforço”, disse Adriana.

Mesma opinião da médica Daniele Kelly, que atende no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. "Recebi a dose de reforço e estou muito animada. Graças a Deus, fomos imunizados com as duas doses e agora tomei a terceira para amanhã ir para o trabalho já com essa proteção adicional”, disse Kelly.

REFORÇO - Segundo a Prefeitura, além dos profissionais da saúde, a Secretaria municipal de Saúde vai aplicar a dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e que receberam a segunda dose há mais de três meses, também seguindo calendário decrescente de idade. "A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e em idosos que tomaram a segunda dose há seis meses", concluiu o Executivo no texto.

Busca ativa - A Prefeitura também mantém a busca ativa por pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, além da aplicação da segunda dose. Gestantes, lactantes e puérperas contam com prioridade em três postos de vacinação.

Calendário da dose de reforço para profissionais de Saúde:

05/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 12/02;

06/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 18/02;

07/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 19/02;

08/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 23/02;

11/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 01/04;

13/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 20/04;

14/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 23/04;

15/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 27/04;

18/10 - Profissionais que receberam a segunda dose antes de 30/04;

19, 20, 21, 22/10 - Repescagem.

Calendário para a dose de reforço em idosos com três meses da segunda dose:

05/10 - a partir de 76 anos;

06/10 - a partir de 75 anos;

07/10 - a partir de 74 anos;

08/10 - a partir de 73 anos;

09/10 - Repescagem.

11/10 - a partir de 72 anos;

12/10 - Feriado;

13/10 - a partir de 71 anos;

14/10 - a partir de 70 anos;

15/10 - Repescagem;

16/10 - Não haverá vacinação Covid – dia D da campanha de multivacinação.



Locais de vacinação para dose de reforço em idosos e imunização de adolescentes:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Os locais de vacinação para pessoas acima de 18 anos são:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento - Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo da Batalha.

Locais de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.