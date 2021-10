No Rio de Janeiro, além da praia do Sossego (foto), somente as praias do Peró (Cabo Frio), prainha e praia da Reserva (Rio) possuem a certificação. - Divulgação PMN - Foto: Leonardo Simplicio

Publicado 01/10/2021 20:18 | Atualizado 01/10/2021 20:26

A Praia do Sossego, entre Piratininga e Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, teve os seus encantos reconhecidos e foi oficialmente a primeira praia da cidade a receber o certificado internacional de sustentabilidade Bandeira Azul. Além da beleza natural, as recentes intervenções realizadas pela Prefeitura foram importantes para que a comissão avaliadora escolhesse o local.

Muito prestigiado, o prêmio é concedido a praias, marinas ou embarcações que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema como um todo. O certificado internacional é um programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela Unesco. É uma espécie de passaporte que certifica que o local está entre os melhores com a garantia de um símbolo de qualidade, beleza e preservação ambiental.

O prefeito Axel Grael ficou feliz do reconhecimento ter acontecido em sua gestão e disse que essa é a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. "A Bandeira Azul é o reconhecimento de que uma das mais belas áreas de Niterói também tem gestão ambiental e possui o selo dentre as melhores do Brasil. Isso é uma forma de atrair o turismo, sobretudo na retomada econômica. Queremos promover o turismo consciente e sustentável e seguir com o trabalho para adequar cada vez mais o manejo da região e garantir que a Praia do Sossego siga sempre preservada”, comemorou Grael.

Conforme informações, no Brasil, o certificado para a Bandeira Azul é conferido aos candidatos pelo Instituto Ambiente em Rede, uma Organização Não Governamental que, entre outros objetivos, busca preservar ecossistemas naturais, sítios de valor histórico e cultural ameaçados, conservar ecossistemas naturais e promover modelos de uso sustentável com educação ambiental, podendo promover o desenvolvimento de turismo sustentável em áreas e marinhas incentivando os locais a alcançarem padrão de qualidade.

"Os requisitos para conquistar o certificado incluem cumprimento de qualificações como a amostragem e frequência da qualidade da água e critérios como não ceder espaço para camping ou mesmo circulação de veículos em seu espaço, assim como não pode existir depósito de entulhos não autorizados. Equipamentos na praia devem estar em boas condições de conservação e devem ser implementadas medidas apropriadas de segurança pública", ressaltou o Executivo no texto.

Para a conquista a Prefeitura realizou intervenções na infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental da Praia do Sossego para se adequar à certificação, como: uma escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.

“O hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Sossego colocará Niterói em destaque na rota do Ecoturismo Internacional. Não poupamos esforços para a conquista desse prêmio. Já estávamos realizando um trabalho de restauração ecológica de parte da unidade de conservação, com paisagismo no entorno dos caminhos num projeto totalmente voltado para a manutenção ecológica, antes mesmo da candidatura à premiação. Também instalamos placas educativas sobre o bioma local. É um legado que vamos manter para as futuras gerações”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson.

No Brasil, 22 praias receberam o certificado de Bandeira Azul, em sua maioria no estado de Santa Catarina. No Rio de Janeiro, as praias do Peró (Cabo Frio), prainha e praia da Reserva, no Rio de Janeiro, possuem a certificação.