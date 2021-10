O coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói, Marcelo Pereira, disse que esse é o primeiro seminário com uma seleção de mulheres engajadas na proteção animal do país. - Divulgação

Para quem quiser participar a programação começa às 9h com o seminário “A força da mulher na proteção animal” na Sala Nelson Pereira dos Santos. Segundo a Prefeitura, o evento será aberto ao público, com limite de pessoas em função do protocolo de segurança contra a Covid-19. Para se inscrever, o interessado deve enviar um e-mail para



A Semana Municipal de Proteção Animal, que será realizada em Niterói, entre a próxima terça-feira (5) e quinta-feira (7) nem começou, mas já está dando o que falar. É que o encontro organizado pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), vai ter como um dos temas de destaque a participação feminina na proteção animal. "A palestra terá participação da coordenadora de Direitos e Políticas das Mulheres de Niterói (CODIM), Fernanda Sixel, e tem como objetivo mostrar como a atuação das mulheres está fazendo diferença na pauta da defesa animal do país", ressaltou o Executivo no texto. De acordo com as informações, um dos destaques da programação, será a palestra de Carla Sássi, médica veterinária internacionalmente conhecida, que atuou nos resgates de centenas de animais nas tragédias ambientais de Brumadinho e Mariana, e nos incêndios do Pantanal.

O coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói, Marcelo Pereira, disse esperar que eventos semelhantes sejam realizados em outras cidades do Brasil. "Daremos o pontapé inicial aqui em Niterói. O encontro também abordará a educação animalista, projetos com pets especiais, e a discussão sobre o avanço das leis em favor dos animais. Outro tema discutido será as perdas de fauna silvestre no Brasil. Neste aspecto serão abordados o tráfico de animais, a caça predatória e especialmente os atropelamentos que matam milhares de animais todos os anos, interferindo na biodiversidade", explicou o coordenador.



Na programação, o seminário também contará com a presença de parlamentares de diversas cidades, que irão destacar a presença feminina nas assembleias estaduais e câmaras de vereadores lutando pela pauta da proteção animal. "A programação do dia 5 também contará com o lançamento da nova edição da Cartilha de Educação Animalista e a apresentação dos novos voluntários que participarão de um programa junto à Coordenadoria de Direito dos Animais", realçou a Prefeitura no texto.



Conforme a organização, os gestores públicos também debaterão o tema. Na quinta-feira (7), a Semana Municipal de Proteção Animal terá continuidade, no auditório do Caminho Niemeyer, com o Encontro Estadual de Gestores Públicos de Proteção Animal. O evento, que não será aberto ao público, tem o objetivo de contribuir de forma efetiva na elaboração de políticas públicas de proteção animal para o estado do Rio de Janeiro, unindo diferentes setores da gestão pública na esfera municipal para criar uma rede estadual de informações relevantes ao tema.



“Esperamos ter uma adesão de mais de 20 cidades do estado nesse evento. Será um dia de troca de experiências enriquecedoras para que possamos fortalecer ainda mais a política pública de proteção animal”, explicou Marcelo Pereira. A Semana Municipal de Proteção Animal terá ainda atividades em uma escola municipal com a nova edição da Cartilha de Proteção Animal e a entrega de novos livros sobre direito dos animais para a Biblioteca Popular de Niterói.





Confirma a Programação:



Dia 05 – terça-feira - Seminário A força da mulher na proteção animal;



9h - Abertura;



11h - Fernanda Sixel – coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres;



11h30min. - Educação Animalista:



- Amanda Bellettini (Assembleia Legislativa do RS)



- Elizabeth MacGregor (Fórum Nacional de Proteção Animal)



12h30min. - Intervalo para o Almoço



13h30min. - Projeto com animais especiais



- Luana Jotha (Projeto Meu Pet Especial)



14h - Advocacia Animalista



- Giovana Poker (Associação Nacional de Advogados Animalistas)



14h30min. Atropelamento de Fauna Silvestre



- Cecilia Bueno (Bióloga e pesquisadora)



15h - Legislação Animal no Brasil



- Juliana Prudêncio (Vereadora da Cidade de Três Corações /MG)



- Kitty Lima (Deputada estadual do Estado de Sergipe)



16h- Ativismo Animal



- Karla de Lucas (Ativista e radialista)



16h30min. - Resgate de animais em desastres (Mariana, Brumadinho e Pantanal)



- Carla Sássi (Médica veterinária GRAD BRASIL - Grupo de Resgates de Animais em Desastres) .



17h Encerramento



Mediadora do evento: Fernanda Campista (Médica veterinária e advogada)



Endereço: Sala Nelson Pereira dos Santos - Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos – Niterói.