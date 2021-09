Segundo a UFF, a Agenda Acadêmica deste ano, além de promover conhecimento, ciência e ser ponte com a sociedade, também será um marco de lembrança dos que se dedicaram à Universidade e que não estão mais presentes, devido à pandemia de Covid-19. - Divulgação

Segundo a UFF, a Agenda Acadêmica deste ano, além de promover conhecimento, ciência e ser ponte com a sociedade, também será um marco de lembrança dos que se dedicaram à Universidade e que não estão mais presentes, devido à pandemia de Covid-19.Divulgação

Publicado 29/09/2021 20:40

A Universidade Federal Fluminense, na próxima semana, dará início à Agenda Acadêmica 2021, evento realizado anualmente desde 2004, no mesmo período da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). As atividades acontecem entre 2 e 29 de outubro e abordam o tema da 18ª SNCT, “a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”. Segundo a Universidade, esse ano, a agenda também homenageia os seus servidores, estudantes e funcionários terceirizados que faleceram em razão do coronavírus.

Segundo o reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, nesta edição da Agenda Acadêmica será feito uma homenagem especial aos guerreiros da linha de frente no combate ao coronavírus, a todos que perderam seus familiares e amigos, e aos membros da nossa comunidade que se foram. "O lamentável marco de números de mortes no país ficará na história e reflete uma ação descoordenada de combate à pandemia e desvalorização da ciência. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a ciência não fosse ignorada? O Brasil e a nossa comunidade tiveram perdas irreparáveis. O evento será uma homenagem aos que se foram e um momento para registrar a força da nossa Universidade: do luto à luta”, ressaltou o reitor.

Segundo ele, nessa edição, a Agenda Acadêmica e a SNCT 2021 propõem debates sobre ações transversais na ciência, o que não é uma novidade no meio científico, tecnológico e das inovações, mas se consolidaram ainda mais frente à gravidade da pandemia que assolou o mundo. De acordo com o site da SNCT, investimentos e esforços inestimáveis foram feitos em busca de respostas e alternativas para conter o avanço da doença e a ciência foi o campo de cooperação, articulação, troca de informações e transferência de tecnologia mais importante na batalha contra o vírus. "Isso porque a superação de grandes desafios globais, nacionais e regionais depende de ações transversais que tenham embasamento nos avanços científicos e tecnológicos, e que sejam capazes de integrá-los e utilizá-los em benefício da humanidade e do planeta", explicou em texto o ministério.

A pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Tecnologia (Proppi), Andrea Latgé, destacou que, nos tempos atuais, a transversalidade dos diferentes saberes tem sido usada como ingrediente impulsionador de várias propostas e ações na área da educação, do empreendedorismo e também nas grandes e médias empresas. “O mundo reconheceu a importância da interdisciplinaridade na formação dos jovens e de como a união de diferentes expertises gera produtos mais eficientes e leva a respostas mais inteligentes para a maior parte dos problemas da sociedade. Neste contexto, a UFF abre suas portas no processo inovador de adequação aos tempos de pandemia, para discutir de forma ampla essa transversalidade, que já é praticada em vários segmentos da Universidade. Inovar e gerar tecnologia de ponta com base nas ciências é um desafio que a Universidade certamente está pronta para vencer”, afirmou Latgé.

A coordenadora do evento na UFF, professora Geralda Marques, explicou que o objetivo da Agenda Acadêmica 2021 e da SNCT é divulgar o conhecimento, não só no meio acadêmico, mas para toda a comunidade na qual a instituição está inserida. “Para isso, o MCTI promove ações que congregam diversas instituições de fomento à educação e universidades brasileiras, para que realizem atividades de disseminação científica para toda a população de uma forma simples e acessível. É uma maneira de aproximar a academia da sociedade. A ideia é estimular a discussão das implicações sociais da ciência e aprofundar o conhecimento sobre diversos temas”, explicou a professora.

Geralda informou que a organização do evento é composta por um comitê gestor que tem representantes das pró-reitorias e de diversos setores da UFF. “Na solenidade de abertura teremos uma palestra sobre a temática da SNCT com o professor do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE-UFRJ). Haverá também uma apresentação musical online do quarteto de cordas da universidade. Esperamos que, como nos anos anteriores, a Agenda Acadêmica 2021 seja um sucesso”, completou Marques.

Além das ações relativas à temática central da Agenda, a coordenadora reafirmou a importância da homenagem prestada aos membros da comunidade acadêmica que faleceram em função da Covid-19. “Estes companheiros nos deixaram de forma muito precoce, mas vão continuar vivos na história da Universidade Federal Fluminense. Futuramente, o comitê gestor planeja também a colocação de uma escultura dedicada a todos eles na reitoria da universidade”, revelou ela.

Agenda Acadêmica e SNCT

Segundo a UFF, a ideia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é criar uma linguagem científica acessível, com soluções criativas que estimulem a curiosidade e motivem a população a aprofundar seus conhecimentos. De acordo com o site do MCTI, a finalidade da semana é mobilizar pessoas, especialmente crianças e jovens, que se preocupem com os temas e atividades de ciência, tecnologia e inovação, e valorizem a criatividade, as atitudes científicas e a inovação.

"A SNCT é realizada pelo MCTI em parceria com secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil de todo o país. As ações promovidas na SNCT se somam à missão institucional do MCTI de demonstrar a produção de conhecimento e riqueza em consonância com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, a fim de debater os resultados, a relevância e o impacto da pesquisa técnico-científica realizada no Brasil", ressaltou no texto a Universidade.

Conforme informações, em consonância com a missão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Agenda Acadêmica da UFF vai proporcionar um momento em que toda a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e vive uma maior integração. "As atividades promovidas no período da Agenda refletem as diferentes ações desenvolvidas a cada ano. Divulgar a ciência, mobilizar a comunidade e sensibilizar o público externo são alguns dos principais enfoques do evento. Durante as atividades, a universidade tem a oportunidade de fomentar a participação de todos e a criação de diálogos críticos entre os envolvidos no evento", realçou a UFF na matéria.

"O evento é uma oportunidade em que todos podem interagir e conhecer as ações dos diferentes setores da universidade, buscando maior interdisciplinaridade e visibilidade das ações desenvolvidas nas unidades. Isso demonstra que a sociedade local e a instituição devem e podem caminhar entrelaçadas, buscando um aproveitamento global das ações implementadas em prol da melhoria e do crescimento da cidadania dos lugares onde a educação se insere", concluiu o reitor Antonio Claudio.

A UFF informou ainda que os professores e as unidades da universidade que desejarem oferecer atividades podem se inscrever até o dia 24 de outubro. "Para a comunidade que deseja participar das atividades, as inscrições acontecerão até o dia 25 de outubro", finalizou a universidade no comunicado.