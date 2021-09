Segundo o secretário municipal do Idoso, José Antonio Fernandez, o Zaf, a ideia é facilitar o acesso aos serviços como, emissão do cartão do idoso e outras demandas. - Reprodução

Segundo o secretário municipal do Idoso, José Antonio Fernandez, o Zaf, a ideia é facilitar o acesso aos serviços como, emissão do cartão do idoso e outras demandas. Reprodução

Publicado 28/09/2021 20:30 | Atualizado 28/09/2021 20:59

A Prefeitura de Niterói, no Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro, vai inaugurar um posto de atendimento ao idoso, no terceiro piso do Niterói Shopping, no Centro, às 11 horas.



Segundo o secretário municipal do Idoso, José Antonio Fernandez, o Zaf, a ideia é facilitar o acesso aos serviços a cargo da Secretaria do Idoso. "Estaremos à disposição para a emissão do cartão do idoso e outras demandas que vierem a surgir", explicou o secretário.



De acordo com as informações, a abertura do espaço, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, marca o início das comemorações do mês das pessoas idosas.



“O objetivo com a abertura deste espaço é estar ainda mais próximo do contribuinte”, reforçou Zaf, ao ressaltar que a abertura do novo espaço não trará ônus para os cofres públicos já que o local foi cedido de forma gratuita.



Outras informações sobre os serviços disponibilizados no novo espaço podem ser obtidas pelo telefone 2722-1435.