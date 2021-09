O prefeito Axel Grael ressaltou que Niterói foi pioneira ao montar um plano de enfrentamento a queimadas e a ação dos voluntários tem um papel importantíssimo dentro dessa estratégia. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A Prefeitura de Niterói se prepara para formar, ainda este ano, mais 60 voluntários no Núcleo de Defesa Civil (Nudec) Contra Queimadas. O projeto da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia, que atualmente tem mais de 300 participantes, passará a contar com esse grupo de pessoas capacitadas para apoiar ações preventivas e de conscientização. O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou no último sábado (25) uma das aulas de formação.



“No momento em que o país enfrenta retrocessos de suas políticas ambientais e o recrudescimento da destruição por queimadas de extensas áreas da Amazônia, Niterói dá exemplo de políticas públicas responsáveis e comprometidas com o patrimônio natural. Nossa Defesa Civil se supera a cada dia para atuar em situações de emergência, salvar vidas e prevenir problemas maiores para a população”, disse Grael.



Segundo a Prefeitura, os voluntários participam de um curso composto por 2 módulos (aulas teóricas e práticas) voltado para a conscientização, formas de prevenção, monitoramento de balões e apoio às equipes de combate nas grandes ocorrências de queimadas.



"O Nudec Queimadas faz parte do projeto Niterói Contra Queimadas, que acontece desde 2014. A iniciativa é voltada às ações de prevenção e combate a incêndios em vegetação, constituída de ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas nessas áreas, elaboração de plano de contingência que prevê ações integradas entre prefeitura e Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e convocação e capacitação de voluntários para integrarem o núcleo", ressaltou o Executivo no texto.



O secretário de Defesa Civil, tenente-coronel Walace Medeiros, disse que, através dos Nudecs, é importante realizar um trabalho de conscientização, integração e parceria com a sociedade. "As equipes multiplicam os conceitos de prevenção nos locais onde residem, além de apoiarem as ações emergenciais da Defesa Civil”, ressaltou Medeiros.

De acordo com informações, a cidade conta ainda com outros voluntários dos Núcleos Comunitários da Defesa Civil, que possuem noções básicas de defesa civil, primeiros socorros, avaliação de risco e prevenção e combate a incêndios e acidentes domésticos.





O presidente da Associação de Moradores da Martins Torres, Daniel Gregório, participa da ação junto com outros seis voluntários e falou da capacitação. “Recentemente fizemos uma ação com 12 voluntários para conscientizar os moradores sobre as medidas preventivas contra as queimadas e a importância da preservação das encostas. Buscamos envolver a comunidade em tudo, aproximar o governo e os moradores”, explicou Gregório.



O secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, destacou o esforço do município em equipar a Defesa Civil. “Temos hoje a maior Defesa Civil do estado e uma das mais relevantes do Brasil. Esse trabalho faz toda a diferença para a nossa cidade”, observou o secretário.





Ligado diretamente ao voluntariado do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), Alex Figueiredo falou da atuação. “O voluntariado auxilia o poder público não só nos mutirões, mas sendo os nossos olhos em algumas ocasiões ao sinalizar e ajudar a entrar em trilhas e matas. Cada trabalho é importante”, frisou o voluntário durante palestra para o grupo.