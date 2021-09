O exame, que tem caráter eliminatório, acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, seguindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19. - Divulgação

O exame, que tem caráter eliminatório, acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, seguindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19.Divulgação

Publicado 24/09/2021 20:30

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) publicou, nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial do Município, o edital de convocação dos candidatos selecionados na primeira fase do concurso aberto em 2020, para a realização da prova de capacidade física.

Esta é a segunda fase do concurso público da Clin para os cargos de gari, motorista e operador de máquinas pesadas. A seleção também ofereceu vagas para o cargo de médico do trabalho. O exame de capacidade física, que estava agendada para o ano passado, precisou ser adiado em função das medidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

A prova de capacidade física será realizada no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Penha, no período entre 6h e 17h. O candidato deverá retirar o cartão de confirmação da prova, a partir das 19h do dia 7 de outubro, no site da Selecon, organizadora do concurso. Para a realização do exame, será preciso comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário de realização agendado para a prova, munido do documento oficial de identificação contendo fotografia e assinatura e do cartão de convocação, além da apresentação do atestado médico específico.

Os aprovados no exame de capacidade física também deverão realizar exame psicotécnico, com data prevista para 27 de novembro, que também tem caráter eliminatório. Os candidatos podem acessar o site da Clin (www.clin.rj.gov.br) para ter acesso ao edital, no qual estão detalhadas as informações sobre o concurso. Outras informações também podem ser obtidas no site da Selecon (www.selecon.org.br). A convocação para o processo admissional está prevista para iniciar no dia 16 de dezembro de 2021.