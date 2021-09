Segundo o secretário de Participação Social, Anderson Pipico, o papel do poder público é oferecer oportunidade, principalmente, a quem mais precisa. - Divulgação

Segundo o secretário de Participação Social, Anderson Pipico, o papel do poder público é oferecer oportunidade, principalmente, a quem mais precisa.Divulgação

Publicado 24/09/2021 20:01

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Participação Social, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação nas áreas de metalurgia e logística, que serão realizados em parceria com a Firjan. Os interessados podem se cadastrar pelo e-mail [email protected] A inscrição será efetivada no período de 11 a 15 de outubro, com a entrega da documentação solicitada.