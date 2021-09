Segundo a Prefeitura, o servidor deve apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 junto com a folha de ponto de setembro. - Divulgação PMN

Publicado 23/09/2021 21:12

Os servidores da Prefeitura de Niterói devem entregar uma cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19 junto com a folha de ponto de setembro. A exigência é uma regulamentação do decreto municipal nº 14.116/2021, de 19 de agosto de 2021, que torna a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para todos os que trabalham no Executivo, assim como para os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta.

"O funcionário público com imunização completa contra a Covid-19, além de proteger a própria vida e de sua família, garante ao cidadão mais confiança e segurança na prestação do serviço da administração municipal. Vale lembrar que nas repartições públicas municipais as medidas sanitárias de distanciamento, o uso de máscara facial e higiene das mãos também seguem como obrigatórias, para proteção de todos contra a Covid-19", destacou no texto a Prefeitura.

O comunicado ressaltou que no início da pandemia de Covid-19, ano passado, a Prefeitura de Niterói tomou medidas para proteger a saúde dos servidores municipais. "Os maiores de 60 anos, grávidas, pessoas com deficiência e comorbidades foram autorizados a ficar em casa. O trabalho remoto foi adotado nos setores não essenciais e o atendimento presencial foi suspenso ou limitado. Com o avanço da vacinação e a redução no número de casos de Covid-19 na cidade, a prefeitura iniciou o processo de retomada de suas atividades normais, incluindo o atendimento presencial ao cidadão", finalizou no documento.