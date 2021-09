O Projeto Ação Mulher no Parque Rural é organizado pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e pela Secretaria de Governo. - Divulgação

Publicado 23/09/2021 20:39

A Prefeitura de Niterói vai realizar a primeira edição do projeto Ação Mulher neste sábado (25), das 10h às 15h, no Parque Rural, no Engenho do Mato. Segundo o Executivo, o objetivo é aproximar os serviços públicos da população, em especial das mulheres da Região Oceânica e do Engenho do Mato. O evento é gratuito e a programação conta com atividades de beleza, saúde e informações sobre serviços.

“Com esta ação integrada e itinerante, acreditamos democratizar o acesso aos serviços para as mulheres, quebrando as barreiras, financeira e de distância, até seus direitos”, afirma a coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel.

O projeto Ação Mulher faz parte das estratégias da Codim para democratizar o acesso aos serviços para as mulheres, em especial a divulgação da rede de atendimento e enfrentamento às violências, quebrando barreiras e diminuindo a distância entre as mulheres e seus direitos.

Rubia Secundino, secretária de Governo, reforçou que o trabalho integrado entre as secretarias e as parcerias com outros órgãos e instituições fortalecem as políticas públicas. “Acreditamos na força da articulação entre todos os segmentos do governo na direção do fortalecimento das políticas públicas para as mulheres”, disse.

Segundo informações, a programação conta palestras, rodas de conversa e arte terapia, oferecidos pelo Centro de Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam – Codim) que garante às mulheres mais acesso à informação e a exercer seus direitos, além de conhecer novas possibilidades de enfrentamento à violência e também ampliar as perspectivas de que é possível romper o ciclo de violência doméstica com planejamento e políticas públicas já disponíveis. Mais edições já estão sendo programadas. A próxima será no Barreto, ainda este ano.

A atividade envolve várias secretarias, dentre elas, a Secretaria de Trabalho e Renda que estará presente oferecendo, às mulheres, orientações sobre trabalho e renda, empreendedorismo. Também será possível se cadastrar no Sistema Nacional de Empregos, receber orientações sobre vagas para cursos de capacitação e para os artesãos e realizar o cadastramento no programa Casa do Artesão da Secretaria de Cultura.

A Casa de Cidadania, da Secretaria de Direitos Humanos, estará no local prestando orientações sobre identificação civil, nome social e orientação jurídica, com encaminhamento para gratuidade de certidão para os cartórios de registro.

Os serviços de saúde também estarão disponíveis, com equipes do Programa Médico de Família, que vai orientar sobre saúde bucal, amamentação, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e controle da pressão arterial, além de ofertar a vacina contra a gripe.

A Ação Mulher também se preocupa com o equilíbrio entre o bem-estar físico e mental das mulheres e oferecerá, pela manhã, as atividades de yoga e aula de ritmos e, na parte da tarde, aula com técnicas de defesa pessoal. Para as crianças, cama elástica, contação de histórias e atividades esportivas.

Outra parceria que estará presente neste dia é com o Senac Rio que vai oferecer serviços de beleza, corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e massagem.

A programação contará ainda com o Coral da Clin que vai apresentar um repertório que celebra as grandes intérpretes e compositoras da MPB. Além disso, haverá uma oficina de percussão, com o grupo Batuque das Meninas, formado só por mulheres que encontraram na música um motivo para viver com mais alegria.

Programação geral:

AUDITÓRIO

10h - Orientações sobre os Direitos da Mulher – Thamyris Machareth (Codim)

10h30 às 11h30 - Roda de Conversa com a assistente Social Dayse Noval (Ceam)

11h30 às 12h30 - Arte Terapia - Imagens do Inconsciente, Novos Olhares com a arte terapeuta Luciana Vasconcelos (Ceam)

ÁREA EXTERNA

Tenda Codim - Evolução dos direitos da Mulher na Linha do Tempo – Bia Queiroga (Codim)

Ações, Projetos e Políticas Públicas – Ana Cristina (Codim) e Bia Queiroga (Codim)

Tenda Centro de Cidadania (Direitos Humanos) – Cadastramento Detran (agendamento identidade civil), Nome Social (orientações e encaminhamento ao cartório), Assessoria Jurídica e Certidões (gratuidade e encaminhamento aos cartórios)

Tenda Saúde - orientações sobre saúde bucal e aplicação de flúor, amamentação, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Vacinação (Influenza)

Tenda Assistência Social - Orientações e Cadastramento de Benefícios (CRAS e CREAS)

Tenda Pacto Contra Violência - Projeto Escola da Família, ENG, Rede Mediar, orientações sobre os projetos e cadastramento auxílio/benefício

Tenda Nitrans - Projeto Pré-Natal em trânsito

Tenda Casa do Artesão - orientações e cadastramento para participar das feiras e eventos da Cidade, feira com as empreendedoras/produtoras locais (gastronomia artesanal)

Tenda Secretaria do Idoso - orientações e atividades com cadastramento para o Cartão do Idoso

Tenda CLIN - oficina Meu Pé de Remédio e orientações sobre ervas e seus usos

Tenda Defesa Civil - orientações e conscientização sobre como evitar as queimadas e cadastramento para curso de voluntários da Defesa Civil

Tenda Samaritanos da Vida - pré-cadastro para doação de medula óssea

Tenda Trabalho e Renda - serviços de intermediação de mão de obra, orientação sobre Carteira de Trabalho Digital e seguro desemprego.



QUADRA POLIESPORTIVA

Serviços Senac Rio - corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelhas, massagem relaxante (Quick Massagem) e maquiagem

PROGRAMAÇÃO CORPO E MENTE

10h30 - Aula de yoga

11h - Aula de ritmos

14h – Aula técnicas de defesa pessoal

FEIRA GASTRONOMIA ARTESANAL - 10h às 15h

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

10h às 15h - Exposição Mulheres Negras na História

10h - Apresentação Coral da CLIN

11h30 às 12h30 - Oficina de Percussão Batuque das Meninas

10h às 15h - Recreação Infantil com cama elástica, contação de histórias e atividades esportivas.