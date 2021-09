Na ocasião, ao lado do vice-prefeito Paulo Bagueira e de moradores, o prefeito Axel Grael, acompanhou algumas das aulas do espaço, que oferece modalidades olímpicas como atletismo, lutas, badminton, tiro com arco e skate. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 22/09/2021 21:27 | Atualizado 22/09/2021 21:31

O Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), na Zona Norte de Niterói, recebeu nesta quarta-feira (22), a visita do prefeito Axel Grael. O local, oferece atividades gratuitas para cerca de 400 pessoas, a partir dos 6 anos de idade. Na ocasião, ao lado de moradores e do vice-prefeito Paulo Bagueira, o chefe do Executivo, acompanhou algumas das aulas do espaço, que oferece modalidades olímpicas como atletismo, lutas, badminton, tiro com arco e skate.

“Tenho recordações marcantes daqui do Parque Esportivo. A primeira foi quando, em 2015, fizemos as primeiras visitas pensando onde seria implantado o parque. Depois, trabalhamos pelos recursos para que a gente conseguisse fazer a obra. Superamos um desafio atrás do outro. O dia da inauguração foi muito emocionante e ver a comunidade se apropriando desse espaço, é fantástico. Essa obra foi feita para receber essa garotada, permitir a realização de todas as práticas esportivas, dar oportunidades para que esses jovens se desenvolvam”, disse Grael.

Durante a visita, o prefeito participou de uma ação de plantio de mudas e conversou com alunos e professores. Além das modalidades olímpicas, o Parque oferece aulas de funcional fitness, circuito funcional, muay thai, educação ambiental e ritmos. Os professores também fazem a avaliação antropométrica com pesagem, medição de circunferência abdominal, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura e índice de padrão de crescimento.

Inscrições – Para se inscrever nas atividades do Pesc, é preciso ser morador do Caramujo ou adjacências. Os interessados devem procurar a secretaria do Parque, que funciona das 8h às 17h, com certidão de nascimento e documento do responsável. Atualmente, o espaço está funcionando com turmas menores para respeitar o distanciamento entre os alunos.

Também participaram da visita o vice-prefeito, Paulo Bagueira, os secretários municipais Rubia Secundino (Governo), Dayse Monassa (Conservação), Rodrigo Oliveira (Saúde), Anderson Pipico (Participação Social) e Bira Marques (Executiva), além do presidente da Emusa, Paulo Cesar Carreira, e o subsecretário de Trânsito e Transporte da NitTrans, Braz Colombo.