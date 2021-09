Segundo o ator Rogério Silvestre, o musical mostra a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros. - Foto: Marcelo Castello Branco

Segundo o ator Rogério Silvestre, o musical mostra a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros.Foto: Marcelo Castello Branco

Publicado 21/09/2021 21:11

Aplaudido por mais de 50 mil pessoas, em apresentações por todo país, o musical ‘Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz’, depois de 18 meses ausentes dos palcos, será apresentado pela primeira vez em Niterói, para duas únicas apresentações nos dias 01 (sexta-feira) e 02 (sábado) de outubro, com apresentações às 20h, no Theatro Municipal de Niterói.



Segundo o ator Rogério Silvestre, o musical mostra a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros. "Que nos deixou há 30 anos e tem como ponto de partida exatamente suas principais ferramentas de trabalho; a música e a palavra", ressaltou.



"No palco, damos vida ao personagem central, o próprio Gonzaguinha, interpretando um texto poético que passeia por momentos marcantes da vida do cantor e compositor carioca; como a infância no Morro de São Carlos (RJ), os primeiros passos na carreira artística, os embates com a ditadura militar e a relação conflituosa com o pai, o rei do Baião, Gonzagão", completou Silvestre.



De acordo com informações, o espetáculo é uma versão poética da vida e obra do cantor e compositor Gonzaguinha e conta, além do ator Rogério Silvestre com a cantora Roberta Ribeiro os músicos Júlio Ramos (guitarra e Violão), Cacá Franklin (percussão), Aurélio Duarte (baixo) e Miguel Contruci (bateria).



O espetáculo apresenta 16 canções assinadas pelo próprio Gonzaguinha - “Explode Coração”, “Recado”, “Começaria Tudo Outra Vez”, “Moleque”, “Sangrando”, “O Que é o Que é?”, “Ponto de Interrogação”, “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”, “Com a Perna no Mundo”, “Grito de Alerta”, “De Volta ao Começo”, “Palavras”, “É”, “Diga Lá, Coração”, “Espere por Mim, Morena” e “Vamos a Luta” – que misturam xote, samba, baião e música romântica, que foram gravadas pelos maiores nomes da nossa MPB, como Maria Bethânia, Simone, Joanna, Zizi Possi, Raimundo Fagner, Ângela Maria, Cauby Peixoto e o próprio Wagner Tiso, que já participou algumas vezes do espetáculo.

O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35 – Centro. Maiores informações: (tel/zap): 21-99731-0933) e ingressos por R$ 60,00 / 30,00 (meia).