O shuffleboard é um esporte individual de precisão e estratégia, bastante democrático e inclusivo, pois permite que crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência pratiquem lado-a-lado. Divulgação

Publicado 22/09/2021 18:51 | Atualizado 22/09/2021 19:00

A Prefeitura de Niterói vai realizar uma oficina de shuffleboard no CIEP Nova Geração, no Fonseca, nesta quinta-feira (23), das 10h às 11h e das 14h às 15h. O esporte, adaptado para pessoas com deficiência, será apresentado às crianças e jovens que frequentam o espaço. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, é mais um evento para comemorar a Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Segundo informações, na sexta-feira (24), haverá oficina de shuffleboard na quadra de esportes do Horto do Fonseca, às 10h. No sábado, também às 10h, a exibição do esporte será no Caminho Niemeyer, no Centro.

As regras do esporte são simples. Os jogadores usam tacos para fazerem discos deslizarem na quadra. O objetivo é que o disco atinja a área de pontuação, que fica do lado oposto com divisões numéricas. Vence quem somar mais pontos no final de cada rodada. Para ganhar vale até empurrar os discos do adversário para fora das marcações em algumas jogadas.

A modalidade é pouco conhecida no Brasil, mas o jogo é antigo. Ele foi criado no reinado de Henrique VI, na Inglaterra, quando moedas eram usadas em mesas aristocráticas com o objetivo de chegar mais perto da borda oposta, sem cair da mesa.

Badminton – A Secretaria de Acessibilidade também promoverá oficinas de Badminton, com a participação da atleta olímpica Fabiana da Silva. Será na sexta-feira, às 10h, na quadra de esportes do Horto do Fonseca, e no sábado, às 10h, no Caminho Niemeyer.