Publicado 22/09/2021 20:59

O Dia Mundial Sem Carro, comemorado nesta quarta-feira (22), contou com diferentes atividades na cidade de Niterói. A programação começou com um passeio ciclístico organizado pela Secretaria municipal de Educação em parceria com a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) e, em seguida, foi entregue a instalação de paraciclos em escolas da rede municipal. À tarde, foi realizada uma palestra sobre Educação no Trânsito, na Escola Municipal Paulo Freire, no Fonseca. As atividades integram a Semana da Mobilidade 2021, que está sendo realizada no município.

Segundo informações, o passeio ciclístico teve como ponto de partida a sede da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação, no Centro, e seguiu até a Escola Municipal Julia Cortines, em Icaraí, que foi a primeira unidade a receber os paraciclos e onde, também, foi realizada uma atividade com as crianças sobre educação no trânsito.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, ressaltou que o Dia Mundial Sem Carro é uma data muito representativa já que contribuiu para a reflexão sobre a necessidade de uma vida mais sustentável. Para ele, a escola tem um papel fundamental na construção de uma cidade resiliente e preocupada com as questões ambientais.

“É fundamental o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais que visem o estímulo à mobilidade ativa em nossas escolas, de forma que a comunidade escolar participe da construção de uma cidade sustentável. Iniciamos a instalação dos paraciclos nas escolas para que crianças, profissionais e responsáveis possam ampliar o uso de bicicletas em seus deslocamentos pela cidade”, disse o secretário.

De acordo com a pasta, nesta primeira etapa, estão sendo instalados paraciclos em 13 escolas do Ensino Fundamental de acordo com a demanda das unidades. O objetivo é ampliar o número de unidades atendidas e desenvolver projetos que estimulem a ida à escola de bike, utilizando as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas da cidade.

“Educação no trânsito é mais que evitar acidentes e conflitos, é reafirmar valores como respeito, solidariedade, cordialidade e responsabilidade nos alunos. Estamos animados com essa articulação e a possibilidade de construir novas possibilidades para as escolas”, disse o subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, Thiago Risso.

As crianças também puderam se divertir e aprender um pouco mais sobre o trânsito com a Mini Pista Itinerante da NitTrans. A partir de um desenho com o mapa de ambiente urbano, usado para simular situações de trânsito com vias, infraestrutura viária e equipamentos públicos como escola e hospital, eles receberam orientações sobre a importância de atravessar na faixa de pedestres, respeitar as bicicletas e seguir as regras de trânsito.

“Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, nada melhor do que lidar com a educação, conscientização e empatia com as crianças. Depois do passeio ciclístico, as crianças puderam interagir e aprender sobre segurança viária e sustentabilidade. Conscientizar a criança é saber que eles vão ser cidadãos melhores quando puderem tirar a carteira de motorista e estiverem aptos a andar de bicicleta sozinhos pela cidade”, destacou a chefe do departamento de Educação Para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha.

O secretário do Clima, Luciano Paez, também participou do passeio ciclístico e falou sobre a importância de promover iniciativas de sustentabilidade, de mobilidade ativa e de conscientização da população sobre o cuidado com o meio ambiente.

“Essa parceria entre as secretarias contribui muito na criação de políticas públicas para o município. E a escola também tem um papel fundamental. É uma grande oportunidade para entendermos as demandas das escolas da rede e incentivarmos que mais famílias utilizem a bicicleta diariamente. É uma pauta muito importante para a cidade”, frisou Paez.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, reforçou a importância de iniciativas da gestão municipal para o melhor desenvolvimento da cidade. “Ações como esta que integram a Semana da Mobilidade são excelentes oportunidades de ampliação do debate e da consciência sobre os novos paradigmas da mobilidade urbana sustentável, promovendo o respeito e o compartilhamento do espaço viário entre os diversos modais”, disse o coordenador.

As atividades estão sendo organizadas com a participação da SME/FME, NitTrans, Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Secretaria Municipal do Clima, Seconser, Emusa e do coletivo Bike Anjo. A programação completa da Semana da Mobilidade 2021 está disponível no site da NitTrans: www.nittrans.niteroi.rj.gov.br/snt2021.