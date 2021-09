O Campo de São Bento é um parque especial para a cidade, que faz parte da memória afetiva dos niteroienses. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 22/09/2021 19:30 | Atualizado 22/09/2021 19:32

Um dos mais tradicionais parques públicos da cidade de Niterói, o centenário Parque Prefeito Ferraz, popularmente conhecido como Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul, completou 113 anos nesta quarta-feira (22). Para celebrar a data, dois presentes foram dados: o lançamento do Instagram do Campo e a abertura da Sala de Sementes.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, enfatizou que o último ano foi muito difícil para todos e o Campo foi um dos locais que serviu de refúgio para muitas pessoas. "Aos poucos, o parque recupera sua vida e sua rotina ao respeitar todas as medidas de distanciamento necessárias. Durante esse tempo o trabalho não parou para deixarmos esse espaço cada vez melhor para a população”, afirmou Monassa.

Segundo a secretária, o Instagram, que entrou no ar nesta quarta-feira (22), traz atualizações sobre os acontecimentos do parque com imagens, além de curiosidades, história e serviços oferecidos, e pode ser acessado no endereço @campodesaobentooficial.

“Para comemorar os 113 anos do Campo lançamos o Instagram do parque e vamos publicar as notícias sobre o funcionamento no dia a dia, curiosidades e também um pouco da sua história. A Sala de Sementes é um ponto de conhecimento sobre a arborização do parque, onde a população pode saber mais sobre as espécies e, também, levar sementes para casa”, contou Dayse Monassa.

De acordo com informaçõesa, a Sala de Sementes, aberta na terça-feira (21), vai funcionar como uma espécie de posto avançado de educação ambiental do Campo de São Bento. "Este espaço conta com acervo e doação de sementes, com livros sobre a temática da arborização, além de placas de identificação das árvores e orientações sobre plantios", ressaltou em texto a Seconser.

“Esta sala foi criada para dar vida a um espaço que seria apenas burocrático. Revertemos isso transformando a sala em um espaço interativo também. Uma das coisas que percebemos quando fazíamos o paisagismo era que os usuários do Campo tinham interesse em saber os tipos de árvores e sementes que estão no parque. Por isso, montamos essa sala, para que as pessoas tenham uma noção do que temos de diversidade de espécies aqui”, explicou o biólogo, Alexandre Moraes.

De acordo com Alexandre Moraes, também é feito contato com um grupo de Ornitologia, que é o estudo das aves, para incrementar plantas frutíferas no Campo e preservar a avifauna.

Parque revitalizado – Nos últimos anos, a gestão municipal tem realizado uma série de melhorias no Campo de São Bento. O processo de revitalização do parque contou com novo paisagismo, em que 54 canteiros receberam novas árvores, arbustos, plantas forrageiras e vegetações, no ano passado.

"Espécies como hera roxa, íris amarela, singônio, grama amendoim, antúrio vermelho e érica roxa estão dando novo colorido e formato aos canteiros. Todo o paisagismo foi baseado em sua flora original e aprovado pelo Conselho de Cultura, sendo elaborado de acordo com as normas determinadas pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC), já que o parque é tombado", realçou em texto a Prefeitura.

Conforme o Executivo, outras iniciativas foram a abertura do ParCão, as placas com identificação das árvores em uma parceria entre a Seconser e a Secretaria do Meio Ambiente, o tour virtual com imagens a 360 graus do campo e em três dimensões, a entrega de novos banheiros e a reforma de outros três, além da instalação de piso emborrachado no parquinho para crianças acima de cinco anos.