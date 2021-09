A Pousada do Sandi foi escolhida pela excelência no serviço prestado ao cliente, além das práticas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e inclusão social. - Divulgação

A Pousada do Sandi foi escolhida pela excelência no serviço prestado ao cliente, além das práticas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e inclusão social.Divulgação

Publicado 24/09/2021 18:42 | Atualizado 24/09/2021 18:51

A Pousada do Sandi, situada em Paraty, no Rio de Janeiro, recebeu reconhecimento de suas ações na importante revista do setor a hotelnews. Única no Brasil a receber a reportagem de capa, a Pousada do Sandi foi escolhida pela excelência no serviço prestado ao cliente, além das práticas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, inclusão social e apoio ao projeto de uma miniestação de tratamento de água, que alcança todo o quarteirão da pousada, situada no centro histórico.



Segundo o proprietário e administrador, Sandi Adamiu, a pousada tem desenvolvido diversas ações em sintonia com os alvos Environmental, Social and Governance (ESG) da cidade. “A nossa miniestação de tratamento de água tem previsão de ser lançada em 2022 e será em conjunto com a Prefeitura”, ressaltou o Adamiu.



De acordo com ele, a ideia é transformar as chamadas “águas negras” em águas claras. Para que só depois essa corrente siga, já limpa, para o Rio Perequê-Açu, que corta a cidade. “Estamos em fase de estudos e esperamos que seja um projeto piloto,para que outros empresários tornem a mesma iniciativa, para chegarmos a 33 quarteirões e podermos sonhar em ter o centro histórico saneado. Isso será literalmente um divisor de águas para a cidade”, disse o proprietário.



O empresário contou que está em andamento também a criação de uma fazenda de energia solar para gerar energia limpa tanto para a pousada como para a Villa e Loft Bom Jardim, propriedade da família à beira mar, recentemente reformada e disponível para locação. “São Projetos e Prática que reforçam e nosso amor e dedicação pela cidade de Paraty”, afirmou Adamiu.



Formação da Orquestra Municipal



Entre as iniciativas de cunho social, a pousada do Sandi, junto com a Prefeitura, está empenhada em formar a Orquestra Municipal de Paraty, composta por 60 crianças e jovens de diferentes bairros da cidade. “Estamos captando recursos para comprar os instrumentos e equipar a orquestra, enquanto a Prefeitura vai se encarregar da manutenção e continuidade do projeto”, afirmou Sandi.



Segundo informações, a pousada doou recentemente equipamentos e materiais de última geração para a Escola de Boxe na periferia de Paraty e apóia há alguns anos, o projeto social Educar pela Dança, da Associação Cia Dança e Arte Paraty, destinado a atender a crianças, jovens e adultos com aulas de graça de Ballet e Jazz. Desde 2004, o projeto já atendeu mais de dois mil alunos.