A Prefeitura de Niterói vai inaugurar, neste domingo (26), às 9h, mais uma trilha acessível, a Trilha dos Platôs, no Parque da Cidade, em continuidade a programação da Semana da Pessoa com Deficiência. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A Prefeitura de Niterói vai inaugurar, neste domingo (26), às 9h, mais uma trilha acessível, a Trilha dos Platôs, no Parque da Cidade, em continuidade a programação da Semana da Pessoa com Deficiência.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 24/09/2021 19:13

A Prefeitura de Niterói vai inaugurar, neste domingo (26), às 9h, mais uma trilha acessível, a Trilha dos Platôs, no Parque da Cidade, em São Francisco, na Zona Sul, em continuidade a programação da Semana da Pessoa com Deficiência.

Segundo a Prefeitura, este projeto é a expansão do EcoTur sem Barreiras, uma parceria da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Secretaria de Acessibilidade, Secretaria de Meio Ambiente e Clube Niteroiense de Montanhismo."O Ecotur sem Barreiras vai possibilitar que pessoas cadeirantes e com dificuldade de locomoção possam participar de trilhas ao ar livre e aproveitar as belezas naturais da cidade", informou em nota a Neltur.As inscrições e mais informações podem ser feitas pelo link: www.visit.niteroi.br/niteroiecotur