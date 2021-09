Segundo a Prefeitura, a distribuição será realizada no Clube Canto do Rio, localizado no Centro da cidade. - Divulgação

Publicado 27/09/2021 19:10 | Atualizado 27/09/2021 19:17

A Prefeitura de Niterói vai realizar a repescagem da entrega das cestas básicas desta segunda-feira (27) até quarta-feira (29), no Clube Canto do Rio, no Centro, das 10h às 16h. Segundo o Executivo, desde maio de 2020 são entregues aproximadamente 8 mil cestas básicas por mês para garantir a alimentação das famílias durante a pandemia. "O uso da máscara é obrigatório", alertou no comunicado.

De acordo com a Prefeitura, o benefício é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não fazem jus a nenhum dos outros programas de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. "Quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta básica, pode indicar um procurador. Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência", explicou no texto o Executivo.