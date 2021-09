De acordo com a artesã e vendedora de sacolé, Maria Aparecida da Souza Marins, de 57 anos, esse trabalho da Prefeitura é muito importante. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

De acordo com a artesã e vendedora de sacolé, Maria Aparecida da Souza Marins, de 57 anos, esse trabalho da Prefeitura é muito importante.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 27/09/2021 18:51

Os beneficiários do programa Renda Básica Temporária da Prefeitura de Niterói que migraram dos Microempreendedores Individuais (MEIs) para a modalidade do CadÚnico devem retirar seu cartão a partir desta segunda-feira (27), no Centro de Convivência Helena Tibau (Rua Professor Otacílio, 145), em Santa Rosa, das 9h às 16h30min. Segundo o Executivo, a entrega dos cartões será feita até quarta-feira (29), com repescagem no dia 30.

"Para os beneficiários do MEI que têm filhos que são alunos da rede pública municipal, é necessário comparecer à Fundação Municipal de Educação, no Centro, munido da declaração de matrícula atualizada e solicitar a migração. O cartão será retirado no mesmo local, à medida que chegar. A equipe da Fundação Municipal de Educação (FME) entrará em contato com o beneficiário para informar a data para retirada", afirmou a Prefeitura no texto.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), Vilde Dorian, alertou para as datas de retirada. “Estaremos entregando os cartões esta semana. A repescagem para quem não conseguir buscar na data reservada será na quinta-feira (30). Não teremos novas entregas e apenas os cartões retirados receberão crédito”, reforçou Dorian.

A artesã e vendedora de sacolé, Maria Aparecida da Souza Marins, de 57 anos, esteve no Centro de Convivência pela manhã para retirar seu cartão e disse que esse trabalho da Prefeitura é muito importante. "Faz uma boa cobertura para a população que realmente precisa. Fiquei dois meses sem receber e senti muita diferença. O cartão me ajuda muito em relação à alimentação dos meus filhos, um de 11 e outro de 13 anos. Fiquei muito feliz de receber o cartão”, explicou Maria Aparecida.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), 463 famílias migraram para o benefício RBT CadÚnico. "São famílias que possuíam Cadastro Único até o dia 30 de março/2020, conforme critério utilizado desde o início do programa pela Lei n° 3480/2020 e Decreto n° 13.541/2020. O programa foi prorrogado até dezembro e recebe o valor mensal de R$ 500, pagos como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus, e pode ser utilizado em supermercados, mercados, padarias e farmácias", ressaltou a pasta em nota.

“O cartão é muito importante porque nós somos microempreendedores e temos filhos. Os alimentos estão muito caros e ajuda na renda básica da casa”, disse a manicure Adriana Gomes da Silva de Novaes, 32 anos.

De acordo com informações, a distribuição seguirá o cronograma estabelecido por ordem alfabética. "Nesta terça-feira (28), será a entrega para pessoas com nomes que começam pelas letras G até M. No dia 29, será a vez daqueles com as iniciais das letras N até a letra Z. No dia 30, será a repescagem de quem não conseguiu retirar nos dias anteriores", informou em texto a SMASES.

Conforme informações, para a retirada do cartão, o microempreendedor deverá apresentar documento de identificação com foto e o CPF. "Para saber se seu nome consta da lista dos beneficiários aptos a retirar o cartão, consulte no Portal da Transparência (http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/arquivos/listagem-mei.pdf)", informou a Prefeitura.

A SMASES ressaltou que não existe recadastramento para os beneficiários do cartão Renda Básica Temporária do CadÚnico. "O crédito dos meses de outubro a dezembro será efetuado no mesmo cartão", finalizou o órgão.