Ao lado da filha Giovanna e da esposa Lorena, o prefeito Axel Grael, participou das homenagens. - Divulgação PMN - Foto Berg Silva

Publicado 27/09/2021 19:42 | Atualizado 27/09/2021 20:27

Um duro golpe difícil de ser superado. Amigos, familiares, colegas de trabalho, profissionais da Educação e líderes religiosos e comunitários se reuniram, no último sábado (25), para homenagear o subsecretário de Educação de Niterói, Bruno Ribeiro, que morreu em maio deste ano, vítima das complicações causadas pela Covid-19. O ato aconteceu na Praça da Riodades, no Fonseca, região onde Bruno morava.

O prefeito Axel Grael esteve no encontro e ressaltou o legado de amor, dedicação e luta pela causa pública, educação, justiça, boa política e democracia, que Bruno deixou. "Assim como a família dele, muitas outras famílias sofrem com a ausência de seus entes queridos, que se foram em decorrência da Covid-19. Bruno foi um guerreiro. Que sua luta pela vida nos inspire e nos dê ainda mais forças para continuarmos a perseverar. Todo meu carinho à Lorena, à Giovanna, aos amigos e familiares desse nosso querido amigo”, disse o chefe do Executivo.

Defensor da educação pública, Bruno Ribeiro atuou na rede municipal de Niterói como superintendente administrativo, orçamentário e financeiro, subsecretário de Educação, de 2013 a 2016, e assumiu a presidência da Fundação Municipal de Educação em março de 2016, cargo no qual permaneceu até abril de 2020.

“Meu pai foi um excelente pai, filho e marido e deixou um legado importante. Ele foi um exemplo de amor e de tolerância e, nos dias de hoje, precisamos cada vez mais que as pessoas entendam e compreendam umas às outras”, disse, emocionada, Giovanna Ribeiro.

Bruno Ribeiro era advogado, especialista em Direito Constitucional, Direito Público e Gestão Pública na área Educacional. Ele era casado há 13 anos com Lorena Ribeiro, e pai de Giovanna, de 10 anos.