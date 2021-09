Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, o Favela Inova é um programa transformador e de parceria que se integra perfeitamente a outras ações da Prefeitura. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, o Favela Inova é um programa transformador e de parceria que se integra perfeitamente a outras ações da Prefeitura.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/09/2021 22:02

Os jovens com idades entre 18 e 29 anos de comunidades da cidade de Niterói agora já podem contar com uma ajuda na hora de abrir seu próprio empreendimento. É que a Prefeitura de Niterói, por meio do projeto Favela Inova, vai estimular a criação de startups e incentivar o empreendedorismo em diversos segmentos, com apoio acadêmico e mentoria em duas vertentes: a germinação, para desenvolver e validar ideias em estados iniciais; e a incubação, que busca fornecer pílulas de conhecimento para startups já desenvolvidas, em estado de validação de seu modelo de negócios.

Segundo a Prefeitura, a ação é resultado de uma parceria do Município com a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) por meio do Polo de Inovação da Unisuam (Pólen). O projeto ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Seden). O lançamento aconteceu nesta segunda-feira (27), no auditório da CDL Niterói. Durante o evento, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância da cidade apostar cada vez mais em iniciativas como esta, de transformação social com a valorização dos jovens através da geração de novos negócios.

"Entendemos que é fundamental dar oportunidades aos jovens, com a qualificação como a principal porta para o mercado de trabalho. Nos próximos dias, lançaremos o Pacto de Retomada da Economia com mais investimentos robustos para a geração de negócios, emprego e renda, sobretudo, para a juventude das regiões mais vulneráveis da cidade. Juntos, vamos vencer esse momento difícil, com desenvolvimento sustentável e justiça social”, disse o prefeito.

O reitor da Unisuam, Arapuan Motta Netto, enfatizou o desafio desta parceria com o município. “Para nós, é um desafio enorme levar o programa para uma região como Niterói, que é uma potência. Nos sentimos muito desafiados e com muita vontade de crescer e construir em conjunto. Queremos ajudar a transformar ainda mais a cidade”, contou Arapuan.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, frisou que o programa fortalece e integra, cada vez mais, a relação entre a universidade, o governo e as empresas. “Os jovens das comunidades terão grandes oportunidades, será um trabalho intenso e eles contarão com a expertise de mentores, a nossa orientação e toda estrutura necessária para se desenvolverem. Qualificar a juventude e criar programas deste tipo são ações de extrema importância, principalmente no contexto que estamos vivendo. Temos certeza que nossos jovens irão se superar e apresentar projetos ousados e muito criativos”, afirmou Luiz Paulino.

Conforme informações, as startups terão foco na inclusão social, ajudando aos jovens a entenderem seu papel na sociedade e das práticas da economia criativa de regiões periféricas da cidade. Poderão ser criadas incubadoras nas áreas de tecnologia, cultura, social, entre outras.

“O Inova Favela é mais uma das parcerias que estamos apoiando. É de extrema importância incentivar jovens a desenvolverem startups nas mais variadas áreas. Estamos falando de futuro e eles são o futuro com a tecnologia. A palavra de ordem hoje é criar para gerar emprego e renda, por isso vamos ampliar os nossos horizontes e o leque de opções e apoio a projetos empreendedores”, pontuou o vice-presidente da Acierj, Igor Baldez.

O gerente de inovação da Unisuam, Diego Braga, explicou um pouco mais sobre o projeto. “Este é um programa voltado para jovens de comunidades periféricas. Equipes de dois a cinco componentes poderão entrar com ideias ou negócios em uma etapa de dez mentorias, com trilhas de dez acompanhamentos com parceiros nacionais e internacionais. Além disso, são disponibilizadas ferramentas em parceria com empresas, para que essa equipe, essa startup, consiga demonstrar seu projeto ao vivo para investidores. A equipe vencedora ganhará bolsas de estudos de 100% na graduação. Tudo isso por acreditar na autonomia do jovem, nas ferramentas de como podemos desenvolver o talento da nossa juventude”, detalhou Braga.

Para participar do projeto Favela Inova Niterói, o jovem deverá fazer parte de uma equipe de dois a cinco integrantes e submeter os projetos ou ideias por meio do formulário de inscrição (https://bityli.com/LXrqod). O edital com as informações pode ser consultado em https://bityli.com/YSgS8M.

Transformação da juventude em Niterói – A cidade de Niterói investe na transformação dos jovens com projetos como o Jovem EcoSocial, que está beneficiando cerca de 400 jovens. O programa desenvolvido pela Prefeitura, por meio do Pacto Contra a Violência, e realizado em parceria com a Firjan, visa a promover a inclusão social de forma qualificada, desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação técnica profissionalizante, além de conscientização ambiental. O Município também investiu no Poupança Escola, que busca enfrentar a evasão escolar com o depósito de um valor mensal que pode ser sacado com a conclusão dos estudos na rede municipal de ensino.