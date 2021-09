A moradora do Centro, Josiane Bragato, de 39 anos, disse que aproveitou a oportunidade para adiantar a segunda dose pela importância que isso representa. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A moradora do Centro, Josiane Bragato, de 39 anos, disse que aproveitou a oportunidade para adiantar a segunda dose pela importância que isso representa.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 28/09/2021 18:56 | Atualizado 28/09/2021 18:58

A cidade de Niterói continua dando exemplo de ações contra a Covid-19 e iniciou nesta terça-feira (28) a antecipação do calendário da segunda dose da vacina. Segundo a Prefeitura, o intervalo entre a primeira dose e a segunda aplicação foi reduzido de 12 para oito semanas. "A Secretaria Municipal de Saúde quer acelerar o calendário para vacinar o maior número de moradores e garantir boa cobertura vacinal no município. A antecipação foi autorizada pelo Ministério da Saúde", informou no texto o Executivo.



De acordo com as informações, o município já concluiu a imunização contra a Covid-19 em 62,4% da população (duas doses ou dose única). A cidade é a primeira do estado a ultrapassar a marca de 50% de população totalmente imunizada e o índice é superior ao alcançado até segunda-feira (28) pelos estados brasileiros.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que o avanço no calendário, com qualidade, garantirá uma das maiores coberturas vacinais do estado do Rio de Janeiro. "Agora, que temos uma cobertura de primeira e segunda dose expressiva, é hora de avançar na dose de reforço e também antecipar o intervalo entre a primeira e a segunda dose. O esquema vacinal completo garante uma maior proteção contra casos graves e óbitos. A vacinação completa também diminui a taxa de transmissão e contribui para a redução da circulação do vírus, ampliando nossa capacidade de controle da pandemia”, explicou o secretário.

Conforme informações, para as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, a recomendação era de manter um intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Mas o surgimento de variantes da Covid-19 com maior poder de transmissão, como a Delta, levou as autoridades sanitárias a mudarem a estratégia de combate à doença para acelerar a imunização da população.



A moradora do Centro Josiane Bragato, de 39 anos, aproveitou a antecipação do calendário, foi ao posto de vacinação e recebeu a segunda dose na manhã desta terça-feira. “Antes a gente tinha que esperar 90 dias, mas ficávamos aflitos porque sabemos que somente a vacinação completa nos protege de forma mais significativa. Agora, eu protejo também outras pessoas. Estou muito satisfeita e muito feliz”, disse Bragato.



Mesma opinião do morador de Icaraí, Yuri Aragon, de 33 anos. Ele também tomou a segunda dose de forma antecipada e saiu satisfeito. "Eu vim hoje tomar a segunda dose para ficar imunizado o quanto antes. Eu não tive Covid-19 e espero não ter. Com essa segunda dose me sinto mais seguro de que estou protegido”, disse Aragon.



Para receber a segunda dose, o niteroiense deve ir a um dos postos de vacinação disponíveis oito semanas (56 dias) após a aplicação da primeira dose. É preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência em Niterói e o cartão de vacinação.





Dose de reforço – A Prefeitura de Niterói também antecipou a dose de reforço em pessoas a partir de 70 anos que tomaram a segunda dose há três meses. Segundo as informações, a vacinação acontece de acordo com o calendário por idade, começando por pessoas a partir de 80 anos (dias 27, 28 e 29/09) e avançando um ano por idade, com repescagem aos sábados.



"No caso da dose de reforço, a redução do intervalo de seis meses para três meses da segunda dose vai permitir uma maior proteção aos idosos. Para receber o reforço, os idosos devem comparecer a um dos nove postos de vacinação disponíveis munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas, documento de identidade e comprovante de residência em Niterói", informou a Secretaria de Saúde no texto.



A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas a partir de 70 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Esses idosos podem comparecer ao posto em qualquer dia. É necessário apresentar comprovantes da primeira e da segunda dose, além de documento de identidade e comprovante de residência em Niterói.



Outro público que pode receber a dose de reforço são pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde, poderão se vacinar pessoas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de vacinação, laudo médico ou receita médica.



A cidade continua vacinando adolescentes entre 12 e 17 anos, adultos a partir de 18 anos, gestantes, lactantes e puérperas. Os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável legal e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência em Niterói. Adultos devem estar munidos de identidade, CPF e comprovante de residência em Niterói. Os postos de Niterói têm entrada liberada das 8h às 16h, e a aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h.







Imunização – Até esta segunda-feira (28), Niterói já aplicou a primeira dose em 84,9% da população total, de 515.317 habitantes, segundo dados do IBGE. Receberam a primeira dose 438.720 pessoas e a segunda dose foi aplicada em 310.221 pessoas. A dose única foi aplicada em 12.266 pessoas. Outras 5.393 já receberam a dose de reforço/terceira dose.



A cidade já concluiu a imunização contra a Covid-19 em 62,4% da população (duas doses ou dose única) e é a primeira do estado a ultrapassar a marca de 50% de população totalmente imunizada. O índice é superior ao alcançado até segunda-feira (28) pelos estados brasileiros. O Estado do Rio de Janeiro tem 38,71% de sua população imunizada com as duas doses, de acordo com o consórcio da imprensa. Rio Grande do Sul, o primeiro do ranking nacional, completou a imunização em 46,61% dos seus habitantes. Em comparação com o Brasil, Niterói também está à frente. Segundo dados do consórcio nacional de imprensa, o país completou a imunização em 40,99% dos brasileiros.



Confirma o calendário da dose de reforço em pessoas acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há três meses:



28, 29/09 – a partir de 80 anos;



30/09 – a partir de 79 anos;



01/10 – a partir de 78 anos;



02/10 – Repescagem;



04/10 – a partir de 77 anos;



05/10 - a partir de 76 anos;



06/10 - a partir de 75 anos;



07/10 - a partir de 74 anos;



08/10 - a partir de 73 anos;



09/10 - Repescagem;



11/10 - a partir de 72 anos;



12/10 - Feriado – os postos não abrirão;



13/10 - a partir de 71 anos;



14/10 - a partir de 70 anos;



15/10 - Repescagem;



16/10 - Não haverá vacinação Covid – Dia D da campanha de multivacinação.