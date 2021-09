Segundo a Prefeitura, as atividades serão realizadas na praça do DPO e no espaço externo da Plataforma Urbana Digital. - Divulgação

Segundo a Prefeitura, as atividades serão realizadas na praça do DPO e no espaço externo da Plataforma Urbana Digital.Divulgação

Publicado 28/09/2021 20:47 | Atualizado 28/09/2021 21:01

O bairro da Engenhoca, na Zona Norte de Niterói, vai ganhar da Prefeitura, nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, uma nova ação social com uma vasta programação. De acordo com as informações, as atividades serão realizadas na praça do DPO e no espaço externo da Plataforma Urbana Digital. Entre os serviços que serão disponibilizados para a população estão orientação jurídica sobre direitos do consumidor e soluções de conflitos. A ação segue até as 16h e serão 40 senhas para orientação jurídica realizada pelo Procon.

Segundo a Prefeitura, a programação terá, ainda, vacinação contra a gripe (Influenza) e teste rápido para Covid-19 com equipe da Unidade Básica de Saúde, orientação sobre consumo de energia com a Enel, encaminhamento para isenção de documentos com assistentes e educadores sociais da Prefeitura, além da distribuição de mudas de plantas, que será feita pela Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin).

"A ação social é uma parceria entre a Administração Regional da Engenhoca/Tenente Jardim, a Secretaria Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Plataforma Urbana Digital), a Clin, a Unidade Básica de Saúde e o Procon Municipal. Durante toda a atividade, a equipe da Administração Regional estará no local fazendo a distribuição de máscaras", finalizou o Executivo no texto.