O prefeito Axel Grael acompanhou a reabertura do espaço, que passou por reforma da quadra poliesportiva, além de troca de alambrado, pintura, iluminação e cobertura.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 29/09/2021 18:52

A comunidade do Bonfim, na Zona Norte de Niterói, está em festa. É que a Prefeitura de Niterói entregou, na manhã desta quarta-feira (29), a revitalização de mais uma área de lazer. Segundo informações, para reforma da área, foi feito investimento de R$ 502 mil. O novo espaço foi batizado como Quadra Poliesportiva Jair Marinho, bicampeão mundial com a seleção brasileira de futebol e morador do Fonseca, bairro onde começou a carreira como atleta. O espaço será administrado pela Administração Regional do Fonseca.

Para o prefeito Axel Grael, a revitalização da quadra faz parte do Projeto Prefeitura Presente. "Uma iniciativa que transforma as áreas públicas de lazer da nossa cidade. A recuperação de espaços como este melhoram a qualidade de vida dos moradores do bairro, que têm aqui mais um lugar de encontro das famílias e amigos. E o mais importante, é uma iniciativa para os jovens, já que no espaço serão disponibilizados cursos e atividades. É muito bom ver a garotada aproveitar mais uma área pública da nossa cidade”, disse o chefe do Executivo.

De acordo com a Prefeitura, além da revitalização da quadra, os vestiários, a cantina e a lanchonete foram completamente reformados. "O espaço ainda foi contemplado com a construção de duas salas multiuso. A praça conta agora com mesas e cadeiras para convivência, academia da terceira idade e barras de exercício", informou o Executivo no texto.

O presidente da Associação Recreativa Esportiva e Cultural Bonfim, Délio Conde, mora na região há 43 anos e disse que a quadra também será espaço de ensaios da escola de samba do bairro, a Paraíso da Bonfim. “Esse espaço já foi um valão abandonado. Há alguns anos, conseguimos que fosse construída uma quadra, mas que só era aproveitada pelos meninos que vinham jogar futebol. Com essa renovação esse espaço vira um ponto de encontro da comunidade, para projetos para as crianças e um local de ensaio da Paraíso do Bonfim. Estamos muito felizes”, comentou Conde.

O presidente da Emusa, Paulo César Carrera, o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, o administrador regional, Augusto Torres, e os vereadores Andrigo Carvalho e Paulo Velasco também participaram da reabertura da quadra.