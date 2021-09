O cantor e compositor Lucas Felix e o músico Letieres Leite misturam romantismo com levadas mais agitadas no single "Corda bamba". - Divulgação

Publicado 28/09/2021 21:45

O cantor e compositor de Niterói Lucas Félix se uniu ao suingue e maestria do músico Letieres Leite e lançou o single “Corda bamba”. O trabalho faz parte de seus encontros para o álbum “Convite”, após encontro com Lucy Alves, Illy e Mestrinho. A faixa, composta pelo próprio Lucas, em parceria com Iolme Lugon foi dirigida e regida por Letieres e contou com músicos da Orkestra Rumpilezz. O single chega hoje através da Ditto Music.



Segundo informações, o jovem cantor e compositor se inspirou em canções como “Oração ao tempo”, “Tempo rei” e “Resposta ao tempo” de seus ídolos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Aldir Blanc para criar “Corda bamba”.

"Era 25 de julho, data considerada como o dia fora do tempo, de acordo com o calendário Maia e parti dessa ideia para desenvolver Corda bamba", explicou Lucas Félix.

O cantor filosofou sobre esta nova obra. “O tempo ainda pode ser um menino e não se vê como uma reta. Pode ser atemporal e tudo ao mesmo tempo”, disse ele ao definir seu novo trabalho: "Sempre quis escrever sobre ele. Conseguimos fazer isso de uma maneira pra cima, falando de algo profundo e deixando com a marca da importante música popular brasileira, que nos guia para dançar sobre o tempo sem pensar no próprio tempo”, definiu o compositor.





Lucas é só alegria em ter mais este convidado de luxo para seu álbum. “Letieres é uma referência sonora e cultural importantíssima. Fiquei muito feliz com a assinatura que esta turma trouxe para meu som. É exatamente onde quero chegar, ao misturar romantismo com levadas mais agitadas. Uma honra poder gravar com esse cara é esses músicos essenciais para a música nacional”, comemorou Felix.