Mãe da Bruna, de um ano e cinco meses, Andressa Jorand, aprova e recomenda o serviço prestado no Getulinho. - Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

Mãe da Bruna, de um ano e cinco meses, Andressa Jorand, aprova e recomenda o serviço prestado no Getulinho. Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

Publicado 29/09/2021 19:43

O Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, referência em atendimento de pediatria na região, completou 67 anos nesta quarta-feira (29). Segundo informações, a unidade, carinhosamente conhecida como Getulinho, já contabiliza mais de 500 mil atendimentos desde 2016, quando foi inaugurada a nova emergência do hospital. Todo mês, cerca de 7.500 crianças recebem assistência na unidade.



De acordo com a Prefeitura, o Getulinho foi inaugurado em 1954 e municipalizado em 1992 e apesar de ser o único hospital especializado em atendimento pediátrico para Niterói, São Gonçalo e adjacências, teve a emergência fechada em 2011 por falta de condições de funcionamento. O prefeito de Niterói, Axel Grael, recordou que em 2013 a administração municipal reabriu a unidade em um hospital de campanha que depois passou para uma emergência provisória, até a construção da nova unidade, que começou a atender pacientes em 1º de julho de 2016.



“Poder celebrar os 67 anos do Getulinho é motivo de orgulho para nós. Ao visitar as comunidades da nossa cidade, todo mundo tem uma história pra contar desse hospital, e sempre são casos de carinho e reconhecimento. É isso que faz dele um hospital histórico e contextualizado com as tendências. A Saúde é uma prioridade em Niterói, sobretudo para aqueles que mais precisam. Nos últimos oito anos, o Getulinho recebeu investimentos e passou por uma grande transformação. É um hospital moderno que recebe projetos como a iniciativa que vai transformá-lo no primeiro hospital municipal neutro em carbono do Brasil. Que venham muitos anos mais e vidas salvas para o Getulinho”, destacou o chefe do Executivo.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, que foi diretor do Getulinho, enalteceu a unidade pública.

"Os investimentos realizados no hospital, como a reabertura da emergência, entrega de um novo e moderno prédio e posteriormente a entrega do Centro Cirúrgico e CTI, permitiram que o local se tornasse referência em atendimento à pediatria no Estado do Rio de Janeiro. A equipe é muito comprometida e preza por atender com qualidade. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história", disse o secretário.



O resultado desse trabalho é refletido na aprovação do serviço pela população. Como o caso da mãe da Bruna, de um ano e cinco meses, Andressa Jorand. Ela retornou com a menina à unidade essa semana para atendimento no setor de nefrologia e foi só elogios. No começo de setembro, Andressa levou a filha para o Getulinho com febre alta e vômito. Bruna ficou internada por 5 dias, diagnosticada com infecção urinária e agora retorna para acompanhamento médico. “Assim que trouxe a Bruna, ela foi logo medicada e alimentada. Ficamos na sala de espera e aguardamos um leito que não demorou. Durante toda a internação, o atendimento foi maravilhoso”, afirmou a moradora de Piratininga.



Mesma situação do menino Isaías Lemos, de 4 anos, que estava acompanhado pelo pai, o auxiliar de topografia, Ricardo Daniel da Silva, de 40 anos. “O Isaías vem ao Getulinho periodicamente para tratar de síndrome nefrótica. Ele chegou a ser internado, mas hoje, com alimentação regrada e continuidade no atendimento, está com a saúde estabilizada”, contou o pai.



Segundo a diretora geral do Getulinho, Elaine Lopez, cada profissional da unidade se dedica e ajuda a construir o prestígio do Hospital, que tem forte conexão e identificação com a população, o contexto social e a realidade das famílias. “Temos orgulho e clareza da história do Getulinho e a responsabilidade de avançar e construir uma assistência de qualidade bem equipada e que valorize sempre o cuidado multiprofissional", garantiu Lopez.



ATUAÇÃO - Conforme a Prefeitura, o Getulinho realiza por mês cerca de 6 mil atendimentos na emergência; 1,5 mil consultas especializadas; e entre 130 a 150 internações. O hospital oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, radiologia e ultrassonografia. Sua estrutura conta com moderno e avançado CTI e Centro Cirúrgico que oferece cirurgias eletivas na área de cirurgia pediátrica, plástica, ortopedia e cirurgias de otorrinolaringologia, em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro. A unidade também oferece atendimento ambulatorial com 14 diferentes especialidades, como pneumologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, endocrinologia, anemia falciforme, hematologia, cirurgia geral, ortopedia, otorrinolaringologia, odontologia, alergista, cardiologia e cirurgia plástica.



Segundo a Secretaria municipal de Saúde, a equipe é multiprofissional, composta por médicos pediatras, socorristas, intensivistas e especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, técnicos de aparelho gessado e de radiologia, lactaristas, além da equipe de apoio administrativo, ouvidoria, engenharia clínica, manutenção predial e serviços gerais. "Os médicos especialistas que fazem o ambulatório, também são responsáveis pelo parecer dos pacientes internados na unidade. O hospital também realiza exames e procedimentos de apoio diagnóstico para pacientes internados e da rede como os exames de análises clínicas, ecocardiograma, radiologia, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma", finalizou no texto a pasta.