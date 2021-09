O ato contará com uma homenagem à memória do fisioterapeuta oncológico Paulo Gonçalves, que era ativista da causa e coordenador do movimento Outubro Rosa Niterói, e faleceu há um mês, em sua residência, vítima de infarto. - Divulgação

Publicado 29/09/2021 21:13 | Atualizado 29/09/2021 21:25

A abertura do Outubro Rosa em Niterói, vai acontecer nesta sexta-feira (1), às 18h, com a iluminação especial do MAC (Museu de Arte Contemporânea) com a presença de autoridades e amigos do fisioterapeuta oncológico Paulo Gonçalves, para uma homenagem póstuma a ele que era ativista da causa e coordenador do movimento Outubro Rosa Niterói, e faleceu há um mês, em sua residência, vítima de infarto.



Segundo a ativista e amiga, Karla Barcellos, ao arrastar centenas de pessoas pela orla de Icaraí na caminhada anual pelo outubro rosa, ele abraçou o projeto em 2015, dando continuidade ao movimento criado por sua amiga Silvia Kalil, em 2012. “Este é um ato em homenagem à memória do nosso amigo. Tudo o que estamos fazendo é pela memória e legado dele, pela história que ele construiu nos últimos anos ao lutar pelos pacientes com câncer em nossa cidade. Isso não pode ser esquecido e nem apagado”, explicou Barcellos.



De acordo com informações, outros prédios, público e privado, também contarão com iluminação especial, são eles: a Câmara Municipal, no Centro, o H Hotel, no Ingá e a casa de música Toca da Gambá, no Barreto. "Como parte da homenagem, o enorme laço rosa, que no último ano chamou atenção na orla de Icaraí, este ano ficará exposto no pátio do MAC, durante todo mês. A iniciativa é da escola de samba niteroiense Unidos do Viradouro", finalizou no texto a organização.

História - O movimento conhecido como Outubro Rosa Niterói é uma iniciativa da empresária Silvia Calil, que mobiliza uma grande parcela da população na cidade de Niterói com o objetivo de chamar a atenção para o combate do tipo de câncer que mais atinge e mata mulheres.